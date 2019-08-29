 ООН признала право климатических беженцев на убежище | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ООН признала право климатических беженцев на убежище

Комитет по правам человека ООН заявил, что страны не могут депортировать людей, жизни которых на их родине угрожают связанные с изменением климата обстоятельства.

Школьник на Кирибати

Маленький житель Кирибати идет из школы домой

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности, постановил Комитет по правам человека ООН, впервые рассмотревший заявление от соискателя убежища по климатическим причинам. Решение комитета является историческим, заявило во вторник, 21 января, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", - указывается далее в заявлении.

Гражданин Кирибати получил отказ в Новой Зеландии

В данном случае речь идет о жителе островного государства Кирибати по имени Иоане Тейтиота. В 2015 году он с женой и детьми подал ходатайство на предоставление убежища в Новой Зеландии и получил отказ. После этого он обратился с жалобой в ООН. При этом Тейтиота указал, что растущий уровень океана делает острова Кирибати непригодными для жизни. В числе прочего сокращаются сельскохозяйственные площади, а запасы пресной воды все больше загрязняются морской водой, отметил он далее.

Контекст

По оценкам ООН, уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось. От этого пострадают жители бедных стран и мегаполисов. DW выясняла, с чем именно им придется столкнуться. (25.09.2019)

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата. (29.08.2019)

По мнению комитета ООН, власти Кирибати создали достаточные защитные механизмы для населения. Вместе с тем власти третьих государств не имеют права депортировать соискателей убежища, если возникшая в силу климатических условий ситуация на их родине ставит под угрозу их жизнь, отмечается в заключении.

Решение комитета обязательно для исполнения

Комитет по правам человека ООН следит за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах 172 странами, которые его подписали. 116 из этих государств, в том числе Новая Зеландия и Германия, признали право отдельных людей подавать жалобы на нарушение пакта, поэтому для них решения Комитета по правам человека ООН являются обязательными к исполнению.

По данным ООН, около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления на 2 градуса по Цельсию. Авторы доклада отмечают, что с XIX века среднемировая температура повысилась на 1 градус по Цельсию и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу ХХI века, если количество выбросов углекислого газа останется на нынешнем уровне.

Смотрите также:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Стремиться к поставленной цели

    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Когда наступит перелом?

    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Обязательства и сценарии

    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:25

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?

Контекст

Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

Сколько углекислого газа и какие страны выбрасывают ежегодно в атмосферу? Доcтигнут ли пик выбросов и насколько их надо уменьшить для борьбы с глобальным потеплением - в галерее DW. (01.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Потоп столетия в Венеции: как и почему гибнет под водой "город любви". Европа в фокусе  

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Также по теме

Projekt: Vermessung der südamerikanischen Gletscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей 29.08.2019

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Schweden: Verschneites Tal Stuor Reaiddavaggi im Kebnekaise Fjell

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда 06.09.2019

Южный пик горы Кебнекайсе в 2019 году оказался на 1,2 метра ниже северного. С 1960-х годов эта некогда высочайшая вершина Швеции потеряла уже 24 метра. Ученые винят глобальное потепление.

Überflutung in Südostasien Asien Flut

Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов 20.09.2019

В будущем из-за повышения уровня океана 280 млн человек потеряют свои дома, говорят эксперты. При этом многие островные государства станут необитаемыми.

Реклама

Самые читаемые

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ  

Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно