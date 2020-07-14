ООН призвала к прекращению боевого конфликта на границе Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия на границе. Все вовлеченные в конфликт стороны должны принять "незамедлительные меры для деэскалации ситуации и воздержаться от провокативной риторики", говорится в заявлении Гутерриша, распространенном 13 июля его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком.

В документе также отмечается, что глава ООН "глубоко обеспокоен" сообщениями о перестрелках, в том числе с применением тяжелых вооружений, которые привели к гибели людей. Он также полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ "по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования продолжающегося уже долгое время нагорно-карабахского конфликта", отмечается далее.

Новые обстрелы и взаимные обвинения

Между тем министерство обороны Армении утром 14 июля заявило об обстреле гражданской инфраструктуры города Берд на северо-востоке страны со стороны Азербайджана. Удары наносят беспилотники азербайджанских вооруженных сил, пострадавших нет, указывается в заявлении. МИД Армении выступил с предупреждением о соразмерном ответе на агрессивные действия Азербайджана, "преднамеренно взявшего под прицел гражданские инфраструктуры и население" и "расширяющего географию напряженности".

В свою очередь оборонное ведомство в Баку сообщило об обстрелах со стороны Армении азербайджанских приграничных поселков. Глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы заявил об обстреле из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Дондар Гушчу Товузского района и указал, что жертв среди гражданского населения нет. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Ереван в "очередной военной авантюре и провокации".

Новая эскалация конфликта

12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян сообщила, что днем 12 июля военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

По данным Баку, в ходе перестрелок погибло четверо азербайджанских военных. Степанян написала на своей странице в Facebook, что со стороны Армении потерь нет. Армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля назвал произошедшее "провокацией" и предупредил, что она "не останется без ответа". В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в тот же день, что начавшаяся днем ранее перестрелка на границе - "очередная провокация армянской стороны".

Нагорно-карабахский конфликт с начала 1990-х годов

В начале 1990-х годов в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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