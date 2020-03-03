ООН призвала ЕС к новой миссии по спасению беженцев на море

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Евросоюз к новым миссиям по спасению тонущих мигрантов в Средиземном море. "Это древнейший, неполитический принцип, что нельзя бросать людей, терпящих бедствие на море, на произвол судьбы", - сказал представитель комиссариата в ФРГ Франк Ремус (Frank Remus) в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 5 апреля.

В начале апреля Евросоюз начал операцию Irini по контролю за выполнением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии. Чтобы не поощрять мигрантов к бегству в Европу по морю, корабли, участвующие в этой миссии, оперируют в стороне от маршрутов, которыми обычно пользуются мигранты. Международное морское право, обязывающее спасать тонущих на море, распространяется, однако, и на них. Если это случается, то они должны доставлять спасенных в Грецию, откуда мигранты уже будут распределены по других странам ЕС.

Мальтийское соглашение

В марте истек срок соглашения, заключенного полугодом ранее Германией и тремя другими странами ЕС на Мальте. Этот документ устанавливает правила распределения из Италии по другим европейским странами спасенных в море мигрантов. Он способствовал тому, что Рим разрешал судам с беженцами заходить в итальянские порты. Из-за нынешней пандемии коронавируса, это соглашение пока не продлено.

"Мальты" недостаточно, но "Мальта" была важным началом. Речь идет о приеме числа людей, которое практически незаметно для такого большого, богатого континента, как Европа", - сказал Франк Ремус, подчеркнув, что требуется решение, которое позволит ясно урегулировать процедуру распределения спасенных на море мигрантов по странам ЕС.

"Это общая ответственность стран-членов ЕС, а не только прибрежных государств. Поэтому свой вклад должны внести как можно больше стран Евросоюза", - указал Ремус в интервью dpa.

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