 ООН призвала власти ЦАР наказать россиян, обвиняемых в пытках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2019

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Мир

ООН призвала власти ЦАР наказать россиян, обвиняемых в пытках

Махамат Мамаду утверждает, что группа россиян жестоко пытала его, обвинив в причастности к мусульманской повстанческой группировке Селека. ООН назвала их в докладе "лицами российской национальности без униформы ООН".

Российские солдаты

ООН призвала власти Центральноафриканской республики (ЦАР) принять меры в связи с обвинениями в том, что российские военнослужащие либо наемники на протяжении пяти дней удерживали и пытали мужчину, обвиненного ими в принадлежности к мусульманской повстанческой группировке Селека.

Жертва истязаний - Махамат Нур Мамаду сказал следователям ООН, что в январе текущего года его удерживали в плену в городе Бамбари в центральной части ЦАР и жестоко пытали: душили цепью, наносили ножевые раны, выбили зуб кирпичом и отрезали палец руки.

Контекст

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Жестокие истязания

Миссия ООН в ЦАР, проведя расследование, подготовила подробный отчет, копией которого располагает агентство AFP. "На основании заявлений и физических улик миссия ООН может подтвердить, что жертва действительно подверглась жестокому обращению и пыткам", - сказала представитель ООН Ваннина Маестраччи, добавив, что "миссия официально уведомила компетентные власти ЦАР и передала им все материалы, необходимые для принятия дальнейших мер".

Махамат Нур Мамаду, по его же словам, - рыночный торговец, был задержан солдатами ЦАР 11 января после того, как толпа ошибочно обвинила его в принадлежности к повстанцам Селека, которые в 2013 году на короткое время захватили власть в стране. Мамаду перевезли в город, где базируются россияне, те сначала допросили его, а потом стали бить и пытать. Его освободили 15 января.

Остается неясным, являлись ли эти россияне бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. ООН назвала их в докладе "лицами российской национальности без униформы ООН".

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Контекст

"Новичок" и его жертвы

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