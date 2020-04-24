ООН предостерегает от катастрофы в области прав человека из-за коронавируса

ООН предупреждает о недопустимости нарушения прав человека под видом мер против пандемии коронавируса. Чрезвычайные полномочия, взятые на себя государствами мира, не должны использоваться их правительствами в качестве оружия, чтобы заставить замолчать критиков, контролировать население или продлить собственную власть, заявила в понедельник, 27 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".

По данным Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), по всему миру выявлены уже десятки подобных случаев. Директор одного из департаментов УВКПЧ Жоржетт Ганьон указывает на злоупотребления, связанные со введением локдауна в разных странах. В частности, на Филиппинах, в Сальвадоре или Марокко десятки тысяч человек были задержаны спецслужбами якобы за нарушения санитарных норм. Власти Нигерии расследуют сообщения о том, что полицейские убили 18 человек из-за аналогичных проступков, в Кении зарегистрированы 20 смертных случаев при таких же обстоятельствах.

Ганьон подчеркнула, что право на жизнь имеет приоритет перед всем мерами, введенными с целью противостоять пандемии COVID-19. То же самое касается и права снабжать себя продуктами питания, водой или необходимыми лекарствами во время запрета выходить из дома. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.

По данным управления, в настоящее время чрезвычайное положение введено сейчас в более чем 80 государств. Почти все 193 страны ООН принимают меры, чтобы сдержать распространение вируса.

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