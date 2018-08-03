 ООН может облегчить КНДР получение экономической помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2018

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Мир

ООН может облегчить КНДР получение экономической помощи

С предложением вывести экономическую помощь из-под режима санкций в отношении КНДР выступили США. Заявки на соответствующие исключения будут тщательно проверяться.

Обычный день в КНДР

Обычный день в КНДР

Совет Безопасности ООН может в ближайшее время вывести помощь, предоставляемую в рамках поддержки развивающимся странам, из-под режима санкций в отношении режима в Пхеньяне. Об этом сообщает в пятницу, 3 августа, агентство AFP со ссылкой на предложение представительства США при ООН. Ожидается, что санкционный комитет ООН может уже в понедельник одобрить новые директивы.

Контекст

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В то время, когда Россия и Китай добиваются от ООН ослабления санкций в отношении КНДР, США, наоборот, призывают сохранить давление на режим в Пхеньяне в полной мере, чтобы заставить Ким Чен Ына выполнить данные им обещания по разоружению. На встрече с  президентом США Дональдом Трампом в июне в Сингапуре северокорейский диктатор пообещал "полную денуклеаризацию" своей страны.

Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что ООН не должно смягчать давление на Пхеньян, пока власти КНДР не продемонстрируют приверженность собственным обещаниям. Предлагаемые же США новые директивы, касающиеся исключений на оказание помощи в развитии, необходимы для того, чтобы сделать возможным для страны получение "жизненно важных" товаров. Заявки на соответствующие исключения из санкций будут тщательно проверяться. 

Совбез ввел в 2017 году жесточайшие санкции против КНДР в связи с атомной программой Ким Чен Ыны. Запреты на экспорт и отказ от доступа к международному финансовому рынку привели к тяжелейшему экономическому спаду страны, которая уже на  протяжении 20 лет находится фактически в полной международной изоляции. По данным ООН, сегодня в Северной Корее недоедают около десяти миллионов человек - почти половина населения.

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  • Иностранные туристы в пиццерии в Пхеньяне

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    Контрасты Северной Кореи

    Граница с Южной Кореей

    Граница между Южной Кореей и КНДР в Пханмунджоме проходит через три барака, которые не используются с 1953 года. Формально обе страны все еще в состоянии войны, поскольку так и не подписали мирный договор. После заявления Пхеньяна об успешном проведении испытания водородной бомбы в январе 2016 года Сеул возобновил пропаганду на границе с КНДР, которая транслируется через мощные громкоговорители.

  • Мост через реку Ялу, разделяющую Китай и КНДР.

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    Автор: Александра Ёлкина


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