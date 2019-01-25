 ООН заявила о десятках погибших в ходе протестов в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ООН заявила о десятках погибших в ходе протестов в Венесуэле

В Венесуэле более 20 человек убиты силами, поддерживающими официальный Каракас, утверждает представитель ООН. За время акций протеста задержаны сотни демонстрантов.

Протестующие против президента Мадуро в Каракасе

Протестующие против президента Мадуро в Каракасе

В ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек. Об этом сообщил во вторник, 29 января, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. Более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе, добавил Колвилл.

По его словам, с начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 детей. В частности, 23 января под стражу были взяты почти 700 человек. Это наибольшее число задержаний в Венесуэле в пределах одного дня за последние 20 лет, подчеркнул Колвилл.

Контекст

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента. (24.01.2019)

Венесуэла - одно из самых богатых нефтью государств мира - когда-то была маяком для левых в Латинской Америке. Теперь страна на грани краха. DW вспоминает историю ее падения. (20.08.2018)

Председатель парламента объявил себя и.о. президента

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы венесуэльской столицы вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.

Смотрите также:

  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

Борьба за власть в Венесуэле

Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба за власть в Венесуэле  

Сто тысяч литров за доллар: почему в Венесуэле самый дешевый бензин в мире  

Хлеб за четыре миллиона: что сделала с Венесуэлой инфляция  

Реклама

Самые читаемые

Сибирская торговая сеть выходит на немецкий рынок  

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно