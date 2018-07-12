 ООН заявила о гуманитарных проблемах в Северной Корее | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2018

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Мир

ООН заявила о гуманитарных проблемах в Северной Корее

КНДР не удалось справиться с проблемой детского недоедания, отсутствием доступа к чистой воде и нехваткой лекарств, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам.

Дети в КНДР (фото из архива)

Около половины детей в сельской местности в КНДР не имеют доступа к чистой воде. Об этом координатор Организаций Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил на пресс-конференции в Пхеньяне в среду, 11 июля, по итогам трехдневного визита в Северную Корею. По его словам, в течение 20 лет ситуация улучшилась, однако КНДР по-прежнему не избавилась от "значительных вызовов в гуманитарной области". Страна "остается очень уязвимой к природным катастрофам", отметил представитель ООН.

Контекст

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В мире хватает еды на всех. Теоретически. В том, что каждый седьмой житель планеты голодает или недоедает, виноваты смирившиеся с этим политики, считает главный редактор Deutsche Welle Уте Шеффер. (31.10.2011)

Количество страдающих от задержки роста из-за недоедания детей снизилось с 28% в 2011 году до 20%, сообщил Лоукок. Однако нынешний показатель "все еще высок", подчеркнул он.

Кроме проблем с питанием и доступом к чистой воде координатор ООН отметил нехватку лекарств и медицинского оборудования. В частности, в одной из посещенных им больниц имелись медицинские препараты только для 40 из 140 больных туберкулезом пациентов.

Собрано лишь 10% необходимых средств

По данным Лоукока, ООН намерена собрать около 95 млн евро, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении и снабжении продовольствием для 6 млн жителей КНДР. На данный момент при поддержке правительств Канады, Швейцарии и Швеции собрано лишь 10 процентов требуемой суммы, отметил представитель ООН.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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