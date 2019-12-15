 Онлайн-кинотеатр Premier возобновит показ сериала ″Эпидемия″ | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2019

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Россия

Онлайн-кинотеатр Premier возобновит показ сериала "Эпидемия"

Онлайн-кинотеатр Premier удалил 5-ю серию "Эпидемии", в которой были сцены народного бунта. "По просьбе зрителей" показ сериала Павла Костомарова будет возобновлен.

Видеостриминг

Принадлежащий "Газпром-медиа" онлайн-кинотеатр Premier (ранее ТНТ-Premier) до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала "Эпидемия" Павла Костомарова. Как сообщил в среду, 18 декабря, "Интерфакс", это произошло "по просьбе зрителей". Новые серии апокалиптического триллера появятся на платформе уже 20 декабря. "Мы пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты", - пояснили в пресс-службе Premier.

Ранее стало известно, что Premier удалил 5-ю серию "Эпидемии", в которой содержатся сцены народного бунта. Как рассказала телекритик Арина Бородина, эта серия была размещена на сайте Premier 12 декабря, а в ночь на 14 декабря исчезла вместе с промороликом 6-й серии. В пятом эпизоде в числе прочего показано народное восстание в условиях эпидемии и расстрел силовиками мирных жителей.

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Решение Premier вызвало критику. В частности, режиссер сериала Павел Костомаров сказал телеканалу "Дождь", что для него перенос второй части сериала на следующий год стал сюрпризом, а причины переноса ему не объяснили. Костомаров уже снимал для ТНТ сериалы "Чернобыль: зона отчуждения" и "Закон каменных джунглей".

На минувшей неделе ТНТ также снял с эфира украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Теперь этот сериал доступен только на Premier. При этом из первого эпизода "Слуги народа" убрали шутку о президенте России Владимире Путине.

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