 Омбудсмен России подтвердила ведение с США переговоров об обмене заключенными | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2020

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Россия

Омбудсмен России подтвердила ведение с США переговоров об обмене заключенными

Вашингтон и Москва ведут переговоры по возвращению осужденных в США Бута и Ярошенко, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова. Их могут обменять на обвиненного в шпионаже Пола Уилана.

Американец Пол Уилан в Мосгорсуде

Американец Пол Уилан в Мосгорсуде (фото из архива)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду, 24 июня, подтвердила информацию о переговорах между Россией и США по вопросу обмена несколькими заключенными. Речь идет о возможном обмене гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, на находящихся в заключении в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Стороны обсуждают вопрос о возвращении граждан РФ на родину, заявила омбудсмен, не сообщив подробности.

США возмущены приговором Полу Уилану

Пол Уилан, имеющий кроме американского, канадское и ирландское гражданства, а также подданство Великобритании, был арестован в декабре 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против РФ. По данным следствия, на изъятой у Уилана при задержании флеш-карте содержались сведения, составляющие гостайну. В свою очередь защита утверждала, что американец не успел ранее ознакомиться с содержанием карты и полагал, что на ней были личные сведения о его предыдущих визитах в Россию. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности.

Мосгорсуд 15 июня приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита намерена обжаловать приговор. Вашингтон выразил возмущение судебным вердиктом и призвал российскую сторону незамедлительно освободить Уилана. Приговор был вынесен без должного допуска свидетелей со стороны защиты, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео.

Кто такие Бут и Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина неоднократно заявлял о своей невиновности. Виктор Бут - российский предприниматель, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сам Бут свою вину не признает.

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    Автор: Ирина Филатова


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