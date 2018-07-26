Ольга Романова: Пытки в колониях происходят каждый день

В Калининграде заведено уголовное дело на сотрудника колонии №9, его подозревают в том, что он избил заключенного и сломал ему десять ребер. Об этом сообщила российская правозащитная организация "Зона права" в четверг, 26 июля.

За неделю это - уже третья новость о применении насилия в отношении заключенных в России.Во вторник стало известно о гибели осужденного в колонии в Брянске, сообщалось, что сотрудник ФСИН перевязал простыней лицо мужчины, тот умер от асфиксии. А неделю назад было опубликовано видео пыток в Ярославле в колонии №1, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Пытки в российских тюрьмах и раньше происходили ежедневно, однако на это не обращали внимания, заявила в интервью DW исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее мнению, правозащитникам впервые удалось привлечь внимание к этой проблеме. Публичность - это единственное, что может помочь заключенным, оказавшимся в такой ситуации, считает Романова.

DW: Сейчас внимание приковано сразу к нескольким случаям применения пыток в колониях в России. Почему обычно подобные истории так редко получают широкую огласку?

Ольга Романова: Такие истории попадают в публичное поле достаточно часто. Если просто зайти в YouTube и набрать в поисковой строке "пытки, зона, колония, Россия, унижения", появятся сотни ссылок. В том числе, кстати, и на репортажи российского государственного телевидения в регионах. Например, недавно сюжет о пытках в Челябинске показывали по местному региональному телевидению.

Ольга Романова

Проблема в том, что это вообще никак не трогает широкую публику. Люди ужасаются и проходят мимо. От людей можно услышать такие выражения как "тюрьмы - не курорт", "а как их иначе перевоспитать?", "как иначе обращаться с убийцами и насильниками?".

- Тогда почему пытки в Ярославле получили такой резонанс?

- Ярославский случай примечателен тем, что этот кейс впервые очень грамотно построен с точки зрения правозащиты. Здесь нет истерии, здесь нет непрофессионализма, что очень свойственно правозащите. Здесь грамотный, взвешенный подход и много фактов.

То есть, мы на самом деле впервые встречаемся не со случаем пыток, а со случаем профессиональной работы правозащиты, которой удалось привлечь внимание и российского общества, и международного сообщества к этой проблеме.

- Пытки - насколько это распространенное явление в российских тюрьмах?

- Это абсолютно повсеместно распространенное явление. Это обычный способ жизни в СИЗО, в колониях, в отделениях полиции и управлениях ФСБ. Посмотрите совсем недавние истории: дело "Сети" в Пензе, гибель в СИЗО в Петербурге предпринимателя Пшеничного. Там совершенно страшная смерть: сломанный позвоночник, кипятильник во рту.

Посмотрите статьи из Липецкой области, где двоих заключенных вообще заживо сварили в кипятке. Этих случаев очень много. Это такая обычная, серая будничная практика.

- Как защититься человеку, если его пытают? Что делать его родственникам? Как правильно действовать? К кому обращаться?

- Родственникам надо обращаться в серьезные правозащитные организации, их не очень много в России, но все-таки десяток наберется. Брать адвокатов у этих организаций, которые специализируются на доказательстве пыток. Работать, не опускать рук. И, конечно, придавать гласности каждый такой случай. Чем больше гласности, тем безопаснее будет человеку.

- Почему чаще всего случаи пыток со стороны сотрудников ФСИН остаются безнаказанными?

- По нескольким причинам. Во-первых, потому, что это - крайне закрытая система. В этой системе сейчас совсем нет независимых наблюдателей, не осталось никакого контроля. В колонию очень сложно попасть, чтобы проверить там соблюдение прав человека. И эта система закрывается все больше и больше по причине тотальной коррупции.

- Как вы считаете, общественный резонанс вокруг дела в Ярославской области что-то изменит? Или вскоре все об этом забудут и все будет как раньше?

- Конечно, через пару месяцев все об этом забудут. Конечно, будут наказаны мелкие сошки. Но я вас уверяю, то, что произошло в Ярославле, станет одним из главных событий этого года. Это быстро не забудется, не даст совсем похоронить эту тему. И теперь наша задача - добиться прекращения пыток в России.

- В четверг суд в Ярославле арестовал шестого фигуранта дела о пытках, несколько человек уволены, либо отстранены от работы. Как вы считаете, этого достаточно?

- Мы видим на видео 18 человек, поэтому, конечно, как минимум 18 человек должны быть наказаны. И руководство колонии должно быть наказано. И, конечно, следствие, которое много раз отказывало в возбуждении уголовного дела, возбуждая уголовные дела на людей, которые жаловались на побои. Это - очевидные вещи.

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