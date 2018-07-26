 Ольга Романова: Пытки в колониях происходят каждый день | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.07.2018

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Россия

Ольга Романова: Пытки в колониях происходят каждый день

Исполнительный директор "Руси сидящей" Ольга Романова в интервью DW заявила, что в российских колониях регулярно пытают людей, однако обычно это не вызывает большого резонанса.

Символическая картинка: руки заключенного за решеткой

В Калининграде заведено уголовное дело на сотрудника колонии №9, его подозревают в том, что он избил заключенного и сломал ему десять ребер. Об этом сообщила российская правозащитная организация "Зона права" в четверг, 26 июля.

За неделю это - уже третья новость о применении насилия в отношении заключенных в России.Во вторник стало известно о гибели осужденного в колонии в Брянске, сообщалось, что сотрудник ФСИН перевязал простыней лицо мужчины, тот умер от асфиксии. А неделю назад было опубликовано видео пыток в Ярославле в колонии №1, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Пытки в российских тюрьмах и раньше происходили ежедневно, однако на это не обращали внимания, заявила в интервью DW исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее мнению, правозащитникам впервые удалось привлечь внимание к этой проблеме. Публичность - это единственное, что может помочь заключенным, оказавшимся в такой ситуации, считает Романова.

DW: Сейчас внимание приковано сразу к нескольким случаям применения пыток в колониях в России. Почему обычно подобные истории так редко получают широкую огласку?

Ольга Романова: Такие истории попадают в публичное поле достаточно часто. Если просто зайти в YouTube и набрать в поисковой строке "пытки, зона, колония, Россия, унижения", появятся сотни ссылок. В том числе, кстати, и на репортажи российского государственного телевидения в регионах. Например, недавно сюжет о пытках в Челябинске показывали по местному региональному телевидению.

Исполнительный директор фонда Русь сидящая Ольга Романова

Ольга Романова

Проблема в том, что это вообще никак не трогает широкую публику. Люди ужасаются и проходят мимо. От людей можно услышать такие выражения как "тюрьмы - не курорт", "а как их иначе перевоспитать?", "как иначе обращаться с убийцами и насильниками?".

- Тогда почему пытки в Ярославле получили такой резонанс?

- Ярославский случай примечателен тем, что этот кейс впервые очень грамотно построен с точки зрения правозащиты. Здесь нет истерии, здесь нет непрофессионализма, что очень свойственно правозащите. Здесь грамотный, взвешенный подход и много фактов.

То есть, мы на самом деле впервые встречаемся не со случаем пыток, а со случаем профессиональной работы правозащиты, которой удалось привлечь внимание и российского общества, и международного сообщества к этой проблеме.

- Пытки - насколько это распространенное явление в российских тюрьмах?

- Это абсолютно повсеместно распространенное явление. Это обычный способ жизни в СИЗО, в колониях, в отделениях полиции и управлениях ФСБ. Посмотрите совсем недавние истории: дело "Сети" в Пензе, гибель в СИЗО в Петербурге предпринимателя Пшеничного. Там совершенно страшная смерть: сломанный позвоночник, кипятильник во рту.

Посмотрите статьи из Липецкой области, где двоих заключенных вообще заживо сварили в кипятке. Этих случаев очень много. Это такая обычная, серая будничная практика.

- Как защититься человеку, если его пытают? Что делать его родственникам? Как правильно действовать? К кому обращаться?

- Родственникам надо обращаться в серьезные правозащитные организации, их не очень много в России, но все-таки десяток наберется. Брать адвокатов у этих организаций, которые специализируются на доказательстве пыток. Работать, не опускать рук. И, конечно, придавать гласности каждый такой случай. Чем больше гласности, тем безопаснее будет человеку.

Контекст

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

- Почему чаще всего случаи пыток со стороны сотрудников ФСИН остаются безнаказанными?

- По нескольким причинам. Во-первых, потому, что это - крайне закрытая система. В этой системе сейчас совсем нет независимых наблюдателей, не осталось никакого контроля. В колонию очень сложно попасть, чтобы проверить там соблюдение прав человека. И эта система закрывается все больше и больше по причине тотальной коррупции.

- Как вы считаете, общественный резонанс вокруг дела в Ярославской области что-то изменит? Или вскоре все об этом забудут и все будет как раньше?

- Конечно, через пару месяцев все об этом забудут. Конечно, будут наказаны мелкие сошки. Но я вас уверяю, то, что произошло в Ярославле, станет одним из главных событий этого года. Это быстро не забудется, не даст совсем похоронить эту тему. И теперь наша задача - добиться прекращения пыток в России.

-  В четверг суд в Ярославле арестовал шестого фигуранта дела о пытках, несколько человек уволены, либо отстранены от работы. Как вы считаете, этого достаточно?

- Мы видим на видео 18 человек, поэтому, конечно, как минимум 18 человек должны быть наказаны. И руководство колонии должно быть наказано. И, конечно, следствие, которое много раз отказывало в возбуждении уголовного дела, возбуждая уголовные дела на людей, которые жаловались на побои. Это - очевидные вещи.

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    Автор: Елена Барышева


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