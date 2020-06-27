 Ольга Романова объявила о закрытии фонда ″Русь сидящая″ | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2020

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Россия

Ольга Романова объявила о закрытии фонда "Русь сидящая"

Фонд прекращает работу из-за иска бывшего сотрудника. Романова пообещала продолжить благотворительную деятельность, которой занимался фонд.

Ольга Романова

Ольга Романова

Благотворительный фонд "Русь сидящая" закрыт с 26 июня. Об этом сообщила журналистка Ольга Романова на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, причиной закрытия стал иск бывшего сотрудника фонда Динара Идрисова, который требовал восстановить его на работе и выплатить 1,3 млн рублей компенсации. Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил его требования.

Фонд продолжит работу без юрлица

"Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов", - заявила Романова. Она добавила, что причиной увольнения Идрисова было то, что он брал деньги с подзащитных, защищая их от имени "Руси сидящей".

Ольга Романова попросила жертвователей фонда отписаться от регулярных перечислений средств. Но добавила, что деньги можно перечислить через "Яндекс-кошелек" и они пойдут на благотворительную деятельность, которой занимался фонд.

Фонд "Русь сидящая" был создан в 2008 году для помощи осужденным и их семьям. В 2017 году в его офисе прошли обыски, а 2018 министерство юстиции РФ внесло фонд в реестр иностранных агентов. Три года назад Ольга Романова переехала в Берлин.

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