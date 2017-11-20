Ольга Рауэ - супершпионка ЦРУ в Москве

"Шпионка", - так называется книга немецкого историка и публициста, профессора Штефана Аппелиуса (Stefan Appelius), вышедшая в издательстве Rowohlt. Она рассказывает о разведывательной ячейке ЦРУ, которая в течение многих лет в 1950-е годы поставляла американцам очень важную информацию из Восточного Берлина, Лейпцига и Москвы. Настолько важную, что один из агентов был позже награжден сразу двумя американскими орденами.

Шпионка в 21 год

В центре повествования - судьба Ольги Рауэ (Olga Raue), обаятельной, полной жизни, веселой, окруженной многочисленными поклонниками, влюбчивой женщины, которая уже в 21 год стала работать на ЦРУ. Была курьером, переправляла на Запад донесения других агентов, брала пробы земли и воды во время учебы в Москве, делала закладки в тайники, собирала информацию о советском ядерном оружии... Это в то время, когда иностранцев вообще и американцев в частности в Советском Союзе было наперечет. В 1959 году ее арестовали в Москве. После допросов на Лубянке переправили в Восточный Берлин. Всех членов группы судили за шпионаж. Ольга отсидела шесть лет.

Она хотела забыть прошлое. Лишь спустя много лет Штефан Аппелиус, случайно услышав ее имя, стал выяснять подробности. Он работал в архивах, в том числе в архиве бывшего министерства госбезопасности ГДР ("штази"), где сохранилось досье "группы Рауэ" - более 12 тысяч листов, разыскивал и расспрашивал свидетелей и очевидцев. В конце концов, ему удалось найти и саму Ольгу Рауэ. Результатом этого впечатляющего расследования стала книга, которая читается, как увлекательный шпионский триллер, и вместе с тем является документальной. Со своей героиней Штефан Аппелиус встретился, когда ей было уже 87 лет. Какое впечатление она на него произвела?

Штефан Аппелиус: Я страшно волновался перед встречей с этой необыкновенной женщиной, которую знал по фотографиям и документам тех времен. Я увидел в высшей степени интересную, элегантную, ухоженную пожилую даму, по которой видно, что она была в молодости очень привлекательной. Она многое испытала в своей жизни и долгое время старалась вычеркнуть пережитое из своей памяти.

DW: Ольгу более или менее случайно втянули в это дело муж и брат мужа, Хайнц и Герд Рауэ, но потом она стала одной из центральноых фигур шпионской группы...

- Семья Рауэ - это семья предпринимателей, семья с национально-консервативными убеждениями. Муж Ольги был настроен против властей ГДР, против идеологии, которую насаждал "старший брат" - Советский Союз, и он сам, по своей инициативе, из идеологических убеждений, предложил свои услуги сначала англичанам, а потом американцам. Позже американцы обучили его и Ольгу шпионским навыкам: приемам конспирации, шифровке, тайнописи.

- После разоблачения Ольга Рауэ шесть лет просидела в тюрьме, да и после освобождения ее жизнь была тяжелой. Жалеет ли она, что стала работать на ЦРУ?

- Когда я с ней познакомился, Ольга обвиняла во всем, прежде всего, своего бывшего мужа Хайнца Рауэ и с нескрываемой неприязнью говорила о том, что именно он виноват, он втянул ее в эту шпионскую сеть и из-за него ее жизнь пошла прахом. Но когда мы стали вместе с ней реконструировать всю эту историю, ее отношение к Хайнцу стало несколько меняться. Между прочим, меня просто поражало, как Ольга, которая все эти годы хотела забыть прошлое, восстанавливала детали. Я показывал ей документы, копии донесений осведомителей "штази", протоколы допросов, старые фотографии, - и она начала вспоминать какие-то важные вещи, о которых в досье ни слова не было.

Открытка, которую Ольга Рауэ послала из Москвы в 1958 году

- Хайнц Рауэ позже получил сразу два американских ордена за свою работу на ЦРУ. Его брат Герд к тому времени уже умер. А Ольга? Почему она никакой награды не получила?

- Наверное, Ольга тоже была бы награждена, если бы, как она сама считает, поехала бы вместе с Хайнцом в Соединенные Штаты. Но она осталась в Германии. До 1977 года жила в ГДР, потом переехала к своему новому мужу в ФРГ. Когда Хайнц получал ордена, Ольга давно порвала со своим прошлым и ни в коем случае не хотела снова возвращаться к нему. Тут, кстати, важно сказать о том, за что, собственно, Хайнц Рауэ был награжден. Один орден он, судя по всему, получил как агент ЦРУ с более чем десятилетним стажем. Ольга этого ордена не заслужила: ее разоблачили раньше. А вот второй орден Хайнц и Ольга, наверное, действительно заслужили оба, - скорее всего, за то, что им удалось обнаружить одну из центральных баз хранения и сборки ядерного оружия в СССР. Это так называемый "объект 714", поселок Знаменка под Можайском в Московской области. Сам Хайнц Рауэ писал в 1995 году, что благодаря взятым пробам земли и воды он и другие агенты ЦРУ локализовали подземную фабрику термоядерного оружия под Москвой, но в ЦРУ, естественно, проверить это невозможно.

Наградой Ольге были многочисленные подарки, которые она получала от американцев, поездки в Швейцарию и Венецию, организованные ЦРУ. Уже после объединения Германии ей передали и деньги, лежавшие все это время на ее счету в американском банке.

- Когда Ольгу арестовали в Москве, она на допросах в КГБ и позже в Восточном Берлине, где ее допрашивали гэдээровские чекисты, рассказала абсолютно всё о том, что знала, в том числе и о других членах шпионской ячейки. Да еще согласилась стать осведомителем "штази". Почему?

- Это сложный вопрос. Начнем с того, что у Ольги в период разведывательной деятельности был роман с ее оператором ЦРУ, прикрытием которого, как мне удалось выяснить, являлась должность генерального консула США в Западном Берлине. Этот высокопоставленный офицер, который был известен агентурной ячейке Рауэ как Рэймонд, судя по всему, действительно влюбился в Ольгу. Именно он перед тем, как Ольга уехала в Москву на учебу, сказал ей, что в случае ареста ей лучше всего ничего не скрывать, что нет смысла что-то выдумывать, недоговаривать... Иначе будет намного тяжелее. Обычно агентам дают совершенно другой инструктаж. К тому же, оказавшись на Лубянке, Ольга была совершенно раздавлена. В отчаянии она даже пыталась покончить жизнь самоубийством...

Позже она - тоже от отчаяния, от безвыходности положения - согласилась стать осведомителем "штази". Мои расследования показали, что никому из других заключенных Ольга не повредила, ни на кого не донесла. А позже, уже на свободе, сама объявила офицеру "штази", что прекращает сотрудничество в какой бы то ни было форме.

Ольга Рауэ в Москве с подругой и соседкой по комнате в общежитии Мартой (справа), которая тайно доносила на нее

- Ольга не знала тогда, кто ее выдал, кто за ней следил из ближайшего окружения. В Москве это была, в первую очередь, ее ближайшая подруга и соседка по студенческому общежитию Марта. От вас Ольга это узнала впервые. Как она отреагировала?

- До того, как я познакомился с Ольгой, я был уверен, что самое важное для нее - узнать имена стукачей, тех, кто ее предал, из-за кого она попала в тюрьму. Что оказалось совершенно не так. Ее это мало интересовало. Любопытно в этой связи, что Ольга совершенно не помнила Нины Белецкой - ее тогдашней хорошей знакомой, переводчицы из Украины, которая вышла замуж за немца, переехала в ГДР и на самом деле была важным агентом КГБ. Она выведала очень многое. Нина Белецкая была приставлена к группе и после освобождения Рауэ из тюрьмы. Интересно кстати, выяснить, работал ли на КГБ Юрий Огаренко, с которым Ольга была близка в Москве. Мне это не удалось.

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