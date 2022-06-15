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Олег Соколенко
Автор и редактор отделов: политики и новостей, социальных сетей русской редакции DW.
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Олег Соколенко: избранные публикации
Совбез ООН призвал талибов перестать дискриминировать женщин
Совбез ООН призвал талибов обеспечить "полное, равное и осмысленное" участие женщин во всех сторонах жизни Афганистана.
Права человека
28.12.2022
28 декабря 2022 г.
Британия не смогла выслать нелегальных мигрантов в Руанду
Самолет, призванный отправить нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, не смог вылететь из-за судебных исков.
Права человека
15.06.2022
15 июня 2022 г.
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Олег Соколенко: другие публикации
На севере ФРГ ликвидируют последствия сильнейшего наводнения
На севере ФРГ ликвидируют последствия сильнейшего наводнения
На балтийском побережье Германии ликвидируют последствия сильнейшего наводнения. МВД оценивает ущерб в сотни миллионов.
Катастрофы
22.10.2023
22 октября 2023 г.
Нелегальная миграция в Германию достигла пика за 7,5 года
Нелегальная миграция в Германию достигла пика за 7,5 года
В сентябре в ФРГ въехали более 21 тысячи нелегальных мигрантов. Канцлер Шольц призвал к массовой депортации.
Миграция
22.10.2023
22 октября 2023 г.
Власти: Шесть погибших при ударе в Харьковской области
Власти: Шесть погибших при ударе в Харьковской области
Не менее шести человек погибли, 14 ранены в результате удара по почтовому терминалу под Харьковом, сообщил губернатор.
Конфликты
22.10.2023
22 октября 2023 г.
The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года
The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года
В 2011 году целью сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ стал склад боеприпасов в Болгарии.
Политика
22.10.2023
22 октября 2023 г.
"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления
"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления
Арабские лидеры не согласились с Западом в том, что за обострение на Ближнем Востоке отвечают боевики ХАМАС.
Политика
21.10.2023
21 октября 2023 г.
Разведка Украины: РФ ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек
Разведка Украины: РФ ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 22 октября.
Конфликты
22.10.2023
22 октября 2023 г.
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