  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Олег Соколенко

Автор и редактор отделов: политики и новостей, социальных сетей русской редакции DW.

Пропустить раздел Олег Соколенко: избранные публикации

Олег Соколенко: избранные публикации

Акция протеста против недопуска женщин в вузы в Афганистане

Совбез ООН призвал талибов перестать дискриминировать женщин

Совбез ООН призвал талибов обеспечить "полное, равное и осмысленное" участие женщин во всех сторонах жизни Афганистана.
Права человека28 декабря 2022 г.
Самолет Boeing 767, на котором должны были быть депортированы в Руанду из Великобритании нелегальные иммигранты

Британия не смогла выслать нелегальных мигрантов в Руанду

Самолет, призванный отправить нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, не смог вылететь из-за судебных исков.
Права человека15 июня 2022 г.
Пропустить раздел Олег Соколенко: другие публикации

Олег Соколенко: другие публикации

Наводнение в гавани Фленсбурга

На севере ФРГ ликвидируют последствия сильнейшего наводнения

На севере ФРГ ликвидируют последствия сильнейшего наводнения

На балтийском побережье Германии ликвидируют последствия сильнейшего наводнения. МВД оценивает ущерб в сотни миллионов.
Катастрофы22 октября 2023 г.
Полиция ФРГ задержала нелегальных мигрантов на границе с Польшей

Нелегальная миграция в Германию достигла пика за 7,5 года

Нелегальная миграция в Германию достигла пика за 7,5 года

В сентябре в ФРГ въехали более 21 тысячи нелегальных мигрантов. Канцлер Шольц призвал к массовой депортации.
Миграция22 октября 2023 г.
Поврежденный терминал "Новой почты" в Харьковской области

Власти: Шесть погибших при ударе в Харьковской области

Власти: Шесть погибших при ударе в Харьковской области

Не менее шести человек погибли, 14 ранены в результате удара по почтовому терминалу под Харьковом, сообщил губернатор.
Конфликты22 октября 2023 г.
Последствия взрыва на складе во Врбетице (Чехия) в 2014 году

The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года

The Insider: Разведка РФ совершала взрывы в ЕС с 2011 года

В 2011 году целью сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ стал склад боеприпасов в Болгарии.
Политика22 октября 2023 г.
Делегаты каирского "Саммита мира"

"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления

"Саммит мира" в Египте закончился без совместного заявления

Арабские лидеры не согласились с Западом в том, что за обострение на Ближнем Востоке отвечают боевики ХАМАС.
Политика21 октября 2023 г.
Российские военнослужащие в Волгоградской области

Разведка Украины: РФ ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек

Разведка Украины: РФ ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 22 октября.
Конфликты22 октября 2023 г.
Показать еще
На главную страницу