 Олег Сенцов начал принимать небольшие порции питательных веществ | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2018

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Россия

Олег Сенцов начал принимать небольшие порции питательных веществ

Украинский режиссер, находящийся в российской колонии, голодает уже 67 дней. По словам адвоката, у Сенцова начала отказывать сердечная мышца.

Олег Сенцов на суде, 2015 год

Олег Сенцов на суде, 2015 год

Украинский режиссер Олег Сенцов, уже 67 дней продолжающий бессрочную голодовку в российской колонии, начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе, который в четверг, 19 июля, посетил Сенцова в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.

Как выяснил Динзе, в начале июля у Сенцова начала отказывать сердечная мышца. Врачи колонии предложили отправить режиссера в больницу для принудительного кормления. "Олег смог договориться, чтобы его оставили в колонии, - сообщил Дмитрий Динзе в интервью "Новой газете". - Но согласился принимать питательную смесь - две-три ложки в день, минимально, только чтобы не затухало сердце".

По словам адвоката, Олег Сенцов выглядит плохо. "Я приезжал к нему в начале июня, с тех пор он очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет", - сообщил Динзе. Он также указал, что Олег Сенцов последнее время оказался в информационной изоляции: "Новую газету" он больше не получает, все новости узнает только из писем, но доходят из них немногие.

Контекст

Ходатайство Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании украинского режиссера опубликовал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Олег Сенцов с 14 мая продолжает голодовку в российской колонии. (13.07.2018)

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

Прошение о помиловании

17 июля кинокритик и друг Сенцова Алексей Медведев передал в администрацию президента РФ прошение о помиловании режиссера,написанное его матерью. Днем ранее это же прошение он передал в Совет по правам человека при президенте РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что поданное прошение будет обязательно рассмотрено. Сам Сенцов отказывается просить Владимира Путина о помиловании.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. С 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

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    Автор: Анастасия Магазова


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