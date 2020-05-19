 Олег Гайдукевич снялcя с выборов президента Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.05.2020

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Беларусь

Олег Гайдукевич снялcя с выборов президента Беларуси

Снявшийся с выборов президента Беларуси Олег Гайдукевич заявил, что передаст собранные за него 30 тысяч подписей и свою программу в штаб действующего президента страны Александра Лукашенко.

Сбор подписей в Минске в поддержку выдвижения Гайдукевича кандидатом на президентских выборах

Сбор подписей в Минске в поддержку выдвижения Гайдукевича кандидатом на президентских выборах

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич объявил на пресс-конференции во вторник, 26 мая, что не будет участвовать в президентских выборах в Беларуси. По словам политика, уже собранные за него 30 тысяч подписей, а также свою предвыборную программу он передаст в штаб действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом Гайдукевич назвал Александра Лукашенко "единственным гарантом единства страны", а себя - "самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси".

"Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения", - цитирует Гайдукевича белорусское онлайн-издание Tut.by.

Гайдукевич собирается играть на выборах "другую роль"

Объявив, что отказывается баллотироваться в президенты, лидер ЛДП подчеркнул, что тем не менее не уходит с выборов, но "будет играть другую роль". На уточняющий вопрос, будет ли это роль доверенного лица Александра Лукашенко, Гайдукевич заявил, что пока не может об этом говорить, пишет Tut.by.

В 2010 году Олег Гайдукевич снял свою кандидатуру с президентских выборов, заявив, что "выборы в Беларуси - это спектакль, итоги которого уже давно всем известны". До этого политик участвовал в выборах президента Беларуси в 2015 году.

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    Автор: Галина Петровская


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