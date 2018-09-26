Октоберфест по-тюрингски (фото)

Осенние пивные праздники проходят сейчас по всей Германии, а не только в баварской столице Мюнхене.
Эта фотография была сделана в столице восточногерманской федеральной земли Тюрингия - Эрфурте. Здешний Октоберфест открылся 21 сентября и продолжится до 7 октября.
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О чем нужно знать и помнить, чтобы не омрачить посещение самого большого народного праздника в мире.
В субботу 22 сентября открывается мюнхенский Октоберфест. Это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.
Гости и посетители Октоберфеста за две недели этого праздника тратят в Мюнхене примерно миллиард евро - на пиво, еду, транспорт, отели и другие расходы.
Стюардессы и стюарды немецкой авиакомпании "Люфтганза" за несколько дней до начала мюнхенского Октоберфеста вновь примерили баварские национальные костюмы.
Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель.
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось.