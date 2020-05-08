Окончание Второй мировой: может ли оно быть праздником в Германии?

В 2020 году 8 мая впервые был объявлен в Берлине нерабочим днем - чтобы подчеркнуть значимость для города и страны 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Депутаты Левой партии в бундестаге пошли еще дальше и поставили на голосование парламента предложение сделать 8 мая нерабочим днем во всей стране. Пока только в земле Мекленбург-Передняя Померания этот день также имеет официальный статус - дня памяти.

Хотя к левым присоединились депутаты партии "Союз-90"/"зеленые", большинства голосов инициаторам набрать не удалось: остальные фракции бундестага предложение отклонили.

Праздничный день 8 мая? "Смысл не в безудержном ликовании"

В этот день в Германии должно было пройти празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма. Однако в связи с пандемией коронавируса государственные торжества были отменены.

Вольфганг Тирзе

Между тем в стране развернулась дискуссия о том, следует ли объявить 8 мая нерабочим днем. Сторонники придания 8 мая особого статуса есть не только среди левых и "зеленых". Социал-демократ и бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) поддержал инициативу. Он назвал день окончания Второй мировой войны настоящим праздником освобождения: "Представим себе: что было бы, если бы нацистская Германия выиграла ту войну? Ужасная мысль. Мы были бы несвободной страной и несвободным континентом".

Но Тирзе уверен, что это должен быть "неоднозначный день", и его смысл "не в безудержном ликовании". С одной стороны, это праздничный день, с другой - день памяти, так как немцы должны вспоминать и о трагической стороне тех событий, считает политик. "Для нас, немцев, это и горький день, напоминающий о том, что мы сами не были в состоянии освободить себя от этой преступной диктатуры - и потребовалось полное военное поражение", - сказал Тирзе в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Мы можем быть только благодарны за окончание войны"

Одним из первых с инициативой объявить 8 мая национальным праздничным днем ранее выступил Международный комитет бывших узников Освенцима. На днях к нему присоединился и уполномоченный правительства ФРГ по вопросам борьбы с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein). Это был бы соразмерный шаг ввиду того, что память о Холокосте является и должна оставаться одним из ключевых основ немецкой идентичности, сказал он в интервью Funke Mediengruppe.

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Само слово "праздничный день" по отношению к 8 мая вводит в заблуждение, отозвался об инициативе действующий председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). "Если вообще (придавать статус этому дню - Ред.), то это должен быть день памяти, - сказал Шойбле в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Мы можем быть только благодарны за окончание войны и стыдиться того, что происходило до этого. И мы можем извлечь уроки".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) прокомментировал дебаты сдержанно, заявив, что для него не принципиален вопрос, какой статус получит этот день, - главное, чтобы 8 мая напоминал о том, как много страданий принесла Германия миру.

"За" и "против" выходного 8 мая

Дискуссия также перешла на страницы газет. Оставить 8 мая "праздником для "освободителей", а в Германии сохранить статус "дня памяти" призвала в комментарии для газеты Tagesspiegel журналист Андреа Нюссе (Andrea Nüsse). Иначе может "стереться грань" между преступным режимом и теми, кто его победил, считает автор. День памяти намного лучше подходит, по ее мнению, для того, чтобы выработать правильное отношение к своему тяжелому прошлому. Предложение одного из ведущих немецких профсоюзов, DGB, назвать 8 мая праздником "против расизма, неприязни, дискриминации в любых формах" она назвала слишком расплывчатым.

В свою очередь, автор комментария на онлайн-портале телеканала n-tv Кристоф Рике (Christoph Rieke) назвал "позорным" тот факт, что 75-летие освобождение Германии от нацизма является праздничным днем только в Берлине. По его мнению, этот день заслуживает того, чтобы иметь большее значение во всей Германии. Тот, кто вытесняет память о "смертном грехе национал-социализма", рискует повторить историческую ошибку. А сделать 8 мая праздничным днем - эффективный инструмент против забвения, "особенно во времена, когда неонацисты снова убивают в Германии, а некоторые политики предлагают абсурдное противопоставление жизней, которые якобы больше заслуживают спасения или меньше", уверен автор комментария.

День освобождения? Не для всех немцев, напоминают критики

8 мая по-разному воспринимается в восточных и западных землях Германии, заметил Вольфганг Тирзе. Неслучайно именно в двух восточных землях ФРГ этот день уже получил особый статус. По словам бывшего председателя бундестага Тирзе, у восточных немцев "более интенсивное отношение" к восточной Европе и "особое уважение" к потерям, которые понесли страны восточной Европы в борьбе с нацистами. Сам Тирзе вырос в социалистической ГДР, где до объединения Германии 8 мая официально праздновали как день освобождения от нацизма.

Глава фракции АдГ - вновь с провокационными тезисами

Однако критики возражают, что далеко не для всех немцев 8 мая можно считать днем освобождения. Для восточных земель победа над фашизмом обернулась коммунистическим гнетом, "и вместо жертв национал-социализма тюрьмы заполнили критики режима ГДР", как сказано в заявлении консервативного блока ХДС/ХСС по поводу инициативы Левой партии сделать этот день нерабочим по всей стране.

Александер Гауланд

Одним из противников этой инициативы стал глава фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland). Он назвал 8 мая "днем абсолютного поражения", который привел к потери части территории Германии и "ограничил ее преобразовательные возможности".

Ранее один из лидеров АдГ Гауланд неоднократно обращал на себя внимание провокационными заявлениями, релятивирующими преступления немецких национал-социалистов. Время гитлеровского правления он назвал "лишь пятнышком птичьего помета на более чем тысячелетней успешной истории Германии".

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