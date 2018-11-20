ОЗХО получила право устанавливать виновных в химатаках

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вправе самостоятельно выявлять виновных в химических атаках. Предложение России и Китая не наделять организацию этими полномочиями было отклонено во вторник, 20 ноября, подавляющим большинством делегатов конференции стран - участниц ОЗХО в Гааге.

Накануне представители США и Великобритании обвинили Москву в попытках помешать борьбе против применения химоружия. По словам постпреда США Кеннета Уорда, в стремлении скрыть информацию о том, что вина за большинство газовых атак в Сирии лежит на правительстве в Дамаске, "Россия пытается похоронить правду".

В настоящее время ОЗХО работает над формированием экспертной группы, которая должна установить виновных в применении химического оружия, прежде всего в Сирии.

В ходе заседания 20 ноября делегаты конференции стран - членов ОЗХО приняли бюджет организации на 2019 год, в котором предусмотрено финансирование атрибутивного механизма ОЗХО.

Несмотря на сопротивление России и ее союзников, на экстренной сессии ОЗХО в июне была принята резолюция, позволяющая ОЗХО называть виновных. До 2017 года соответствующим мандатом обладала группа экспертов ООН и ОЗХО, однако из-за того, что Россия наложила вето при голосовании в Совете безопасности ООН, этот мандат не был продлен.

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