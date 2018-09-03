ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении "Новичком" в Эймсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты анализов британских властей о том, что пострадавшие в английском Эймсбери Дон Стёрджесс и Чарли Роули были отравлены тем же самым нервно-паралитическим веществом, которое было ранее применено при нападении в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится в заявлении ОЗХО, обнародованном во вторник, 4 сентября.

В сообщении ОЗХО не используется название отравляющего вещества, однако глава МИД Великобритании Джереми Хант подчеркнул, комментируя выводы экспертов, что это "Новичок" российского производства.

Лондон просит ОЗХО опубликовать отчет

"Безрассудство российского государства в применении нервного реагента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным", - заявил глава Форин-офис, указав на важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес были госпитализированы в конце июня. Стёрджес умерла 8 июля от последствий отравления. Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как "Новичок".

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта. Они едва остались в живых. Их нынешнее местопребывание держится в тайне.

Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Москва категорически отвергает эти обвинения.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

