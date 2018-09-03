 ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении ″Новичком″ в Эймсбери | Новости из Германии о Европе | DW | 04.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении "Новичком" в Эймсбери

Эксперты ОЗХО подтвердили версию британских властей о том, что пара в Эймсбери была отравлена тем же нервно-паралитическим веществом, что и несколькими месяцами ранее Сергей и Юлия Скрипаль.

Полиция в Эймсбери, возле дома британца, пострадавшего от Новичка

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты анализов британских властей о том, что пострадавшие в английском Эймсбери Дон Стёрджесс и Чарли Роули были отравлены тем же самым нервно-паралитическим веществом, которое было ранее применено при нападении в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится в заявлении ОЗХО, обнародованном во вторник, 4 сентября.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

Британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис рассказал DW о том, почему РФ не подключают к расследованию "дела Скрипаля", и о словах главы британского МИДа, вызвавших критику. (05.04.2018)

В сообщении ОЗХО не используется название отравляющего вещества, однако глава МИД Великобритании Джереми Хант подчеркнул, комментируя выводы экспертов, что это "Новичок" российского производства.

Лондон просит ОЗХО опубликовать отчет

"Безрассудство российского государства в применении нервного реагента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным", - заявил глава Форин-офис, указав на важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес были госпитализированы в конце июня. Стёрджес умерла 8 июля от последствий отравления. Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как "Новичок".

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта. Они едва остались в живых. Их нынешнее местопребывание держится в тайне.

Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Москва категорически отвергает эти обвинения. 

Смотрите также:

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:40
Now live
02:40 мин

Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?

Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

OPCW Issues Report on Technical Assistance Requested by the United Kingdom Regarding Toxic Chemical Incident in Amesbury

Foreign Secretary statement on the OPCW report into Amesbury

Аудио- и видеофайлы по теме

Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?  

Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости  

Также по теме

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury

В доме отравленного в Эймсбери британца нашли флакон с "Новичком" 13.07.2018

Флакон с "Новичком" был найден через день после допроса Чарли Роули. Эксперты должны установить, были ли отравлены Сергей и Юлия Скрипали веществом из этой же партии.

UK Nowitschok-Opfer schenkte Partnerin gefundene Parfümflasche

Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности произошедшего 25.07.2018

Чарли Роули нашел запечатанную коробку, в которой находился флакон, как он полагал, с духами. Он подарил ее своей гражданской жене Дон Стёрджес.

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury

Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери 14.07.2018

Значительная часть собранных вещественных доказательств, скорее всего, заражена "Новичком", считают в Скотланд-Ярде. Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с ядом.

Реклама

Самые читаемые

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары  

Правительство Германии прокомментировало убийство Захарченко  

Комментарий: Телешоу о Путине - начало культа личности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно