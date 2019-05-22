 ОЗХО начала новое расследование в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

ОЗХО начала новое расследование в Сирии

Инспекторы ОЗХО займутся выявлением ответственных за применение химоружия в Сирии. Пока официально не объявлено, в каких регионах будут работать специалисты.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, Нидерланды

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, Нидерланды

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали новое расследование в Сирии с целью выявить ответственных за применение химоружия. Как сообщил в специальном обращении генеральный директор организации ОЗХО Фернандо Ариас, чье заявление в пятницу, 28 июня, цитирует агентство AFP, в комиссию входят 9 или 10 человек.

Контекст

Организация по запрещению химоружия получила новые полномочия - в том числе называть виновных в химатаках. Россия и ряд других стран - против. Как теперь может измениться работа ОЗХО? (27.06.2018)

Химоружие должно быть вывезено за пределы Сирии и уничтожено. Но вот куда? Пока ни одна из стран, подписавших Конвенцию о запрещении химоружия, не готова взять на себя эту миссию. (22.11.2013)

Год назад страны-члены ОЗХО приняли решение, что организация не только может устанавливать, когда и где было применено химическое оружие, но и имеет право называть ответственных за это. Руководство Сирии и кремлевские круги заявили в ответ, что ОЗХО излишне "политизирована". Фернандо Ариас в своем письме прямо заявил, что инспекторы организации должны предоставить "всю информацию о происхождении подобного химического оружия".

При этом Ариас не сообщил, в каких именно местах применения запрещенного вида оружия будут работать инспекторы. В марте в официальном коммюнике ОЗХО заявила, что хлорный газ использовался при нападении на сирийской город Думу в апреле 2018 года. Во время нападения на регион Восточная Гута были убиты 43 человека.

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    Автор: Павел Лось


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