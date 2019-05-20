Одно название? С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы

Одержать победу на внеочередных парламентских выборах 21 июля, консолидировать из партийных депутатов и мажоритарщиков самую крупную фракцию в новой Верховной раде и самостоятельно сформировать правительство - такие задачи поставил новый председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он возглавил партию Владимира Зеленского вместо назначенного первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Эксперты утверждают, что озвученные планы вполне реализуемы - этому способствует значительное число сторонников Зеленского, в деятельности которого они не успеют разочароваться до дня голосования. Однако что может партия президента сегодня предложить избирателям, кроме названия?

Кандидатов в депутаты наберут по интернету

"Программа максимум - сформировать коалицию в составе одной политической силы", - заявил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко. - "Это наши планы, наши мечты, но 1 января (накануне Зеленский объявил, что идет на выборы. - Ред.) многие тоже обвиняли некоторых в излишней мечтательности". Корниенко отметил, что его партия хочет выдвинуть кандидатов в 199 мажоритарных округах, а также партийный список из 225 человек. Руководитель диджитал-направления в партии Михаил Федоров заявил, что конкурс для кандидатов в депутаты от "Слуги народа" стартует через несколько дней. Заявки все желающие смогут подавать через специальный сайт в интернете.

Дмитрий Разумков

Но партийный список планируется обнародовать лишь после его утверждения на партийном съезде, то есть не раньше 8 июня. О каждом кандидате можно будет оставлять отзывы на сайте - если критика будет обоснована, кандидата могут исключить из списка. "Кандидат должен быть высоконравственным, с желанием и возможностью слышать те задачи, которые ему ставит украинское общество. Этот человек должен быть успешен в той деятельности, которой он занимается. Этот человек должен иметь безупречную репутацию", - рассказал Дмитрий Разумков.

По словам Корниенко, кандидатами от "Слуги народа" среди других будут актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, известный по сценическому персоналу по имени "Юзик", а кроме него - еще несколько участников телепроекта "Лига смеха", фамилии которых пока не называются.

В целом, Разумков заверил, что его партия поддержит те инициативы, с которыми шел на выборы Зеленский (деолигархизация, борьба с коррупцией, новые лица в политике. - Ред.) По его словам, "Слуга народа" не пойдет путем старых политсил. "Программа еще разрабатывается, но пока об этом говорить мы не имеем права, потому что ее будет утверждать съезд", - сказал он.

Логотип партии "Слуга народа"

"Слуга народа" - виртуальная партия?

По оценкам опрошенных DW экспертов, партия "Слуга народа" имеет все шансы стать фаворитом избирательной гонки, но получить абсолютное большинство ей будет нелегко. В отличие от других крупных партий в Украине, политсила Зеленского не имеет широкого представительства в регионах и кадрового резерва кандидатов на мажоритарные округа. Об этом DW сообщил эксперт Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра. "Это до сих пор, скорее, виртуальная партия, имидж которой базируется на личности самого Владимира Зеленского. Она не имеет действенных ячеек, в ней есть несколько конкурирующих групп влияния. И даже во время президентской кампании публичными спикерами от этой партии были одни лица, а реальную агитационную работу проводили совсем другие ", - сказал Макитра.

Согласно результатам майского опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, на внеочередных парламентских выборах в Украине партия "Слуга народа" может получить почти 40% голосов избирателей, которые уже определились со своим выбором и пойдут голосовать. Среди остальных политсил, которые преодолевают пятипроцентный проходной барьер, социологи назвали "Оппозиционную платформу "За жизнь" с результатом 11,2 %, партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 9,9%, партию "Батькивщина" с 9,6% и партию экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" с 5,7%. На грани проходного барьера балансирует "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, за которую готовы проголосовать 4,3% опрошенных, определившихся со своими предпочтениями.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что единоличный контроль Зеленским президентского поста, парламентского большинства и правительства невозможен из-за конкуренции олигархов, каждый из которых продвигает в парламент свою политическую силу. "Партия "Слуга народа" - понятно кто ее контролирует, это ИВК (украинский олигарх Игорь Валерьевич Коломойский. - Ред.),"За жизнь!" - это Бойко, Фирташ и так далее, "Оппозиционный блок" - Ахметов... Так что здесь нет никакого консенсуса", - сказал Карасев. По его словам, новый украинский парламент станет "реинкарнацией олигархической республики 2005-2010 годов". Тогда при президентстве слабого Виктора Ющенко олигархические кланы открыто покупали депутатов с целью увеличения численности контролируемых ими парламентских фракций.

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