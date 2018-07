Одна из основательниц движения Femen покончила с собой

Одна из основательниц украинского движения Femen Оксана Шачко скончалась в понедельник, 23 июля, в Париже на 32-м году жизни. Эту информацию журналистам подтвердила еще одна активистка Femen Александра Шевченко.

По предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Для установления точной причины смерти будет проведена аутопсия.

По словам другой основательницы Femen Анны Гуцол, Шачко повесилась. Она оставила записку на английском языке, адресованную парижской богеме, с которой в последнее время она плотно общалась: "Вы все - фейк" ("you are all fake").

За несколько дней до этого аналогичная запись появилась у Шачко в Instagram. Ее знакомые отмечают, что за последние два года она дважды пыталась покончить с собой.

Решается вопрос о похоронах

О произошедшем уже уведомлены посольство Украины во Франции и родные активистки. В настоящее время решается вопрос о месте и времени похорон.

Оксана Шачко родилась в городе Хмельницкий на юге Украины в 1987 году, позднее переехала в Киев. В апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основала Femen. Движение получило известность из-за своих эпатажных акций протеста, во время которых активистки обнажают грудь.

