 Одна из основательниц движения Femen покончила с собой | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2018

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Россия

Одна из основательниц движения Femen покончила с собой

Оксана Шачко скончалась в Париже в возрасте 31 года. Активистка Femen оставила предсмертную записку на английском языке.

Акция Femen в Париже

Акция Femen в Париже

Одна из основательниц украинского движения Femen Оксана Шачко скончалась в понедельник, 23 июля, в Париже на 32-м году жизни. Эту информацию журналистам подтвердила еще одна активистка Femen Александра Шевченко.

Контекст

О решении закрыть свой киевский офис объявило феминистское движение Femen. Движение, однако, подчеркивает, что отнюдь не сворачивает свою деятельность на Украине. (28.08.2013)

Остановятся ли активистки Femen перед лицом нарастающей опасности? Интервью DW. (28.07.2013)

По предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Для установления точной причины смерти будет проведена аутопсия.

По словам другой основательницы Femen Анны Гуцол, Шачко повесилась. Она оставила записку на английском языке, адресованную парижской богеме, с которой в последнее время она плотно общалась: "Вы все - фейк" ("you are all fake").

За несколько дней до этого аналогичная запись появилась у Шачко в Instagram. Ее знакомые отмечают, что за последние два года она дважды пыталась покончить с собой.

Решается вопрос о похоронах

О произошедшем уже уведомлены посольство Украины во Франции и родные активистки. В настоящее время решается вопрос о месте и времени похорон.

Оксана Шачко родилась в городе Хмельницкий на юге Украины в 1987 году, позднее переехала в Киев. В апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основала Femen. Движение получило известность из-за своих эпатажных акций протеста, во время которых активистки обнажают грудь.

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