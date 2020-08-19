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Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".
310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до первого в мире одеколона.
Кельн - родина одеколона и одна из медиа-столиц Германии - вновь удостоился звания "города-миллионника". По официальным данным, в настоящее время здесь проживают один миллион 298 человек.
В Кельне проходит международная ярмарка сладостей. Среди новинок много любопытных и смелых вкусовых сочетаний, а также просто курьезных деликатесов.
Кельнское техно комфортабельно, это не музыка тупо шагающей машины, но, скорее, уютно скрипящего дивана. Сегодняшнее кельнское техно стало более широкоформатным, более наполненным деталями, более лиричным.
300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.
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