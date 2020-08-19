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Одеколон

16.08.2006, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Frau nimmt Parfüm der Duftwassermarken 4711 Echt Kölnisch Wasser aus dem Regal. Kölner Physiker haben einen ungewöhnlichen Stern nach einem sehr bekannten Parfüm benannt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

S4711 - кельнские ученые назвали звезду в честь бабушкиного одеколона (фото) 19.08.2020

Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".

ARCHIV: Historische Parfüm-Flakons aus dem Jahr 1830 stehen am Montag (12.01.2009) im Farina-Haus in Köln. Der im Jahr 1709 gegründete Hersteller des Eau de Cologne, Farina, feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa-KORR: Farinas Luxus im Rokoko: 300 Jahre «Eau de Cologne» von 12.07.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

310 лет одеколону: история "кельнской воды" 13.07.2019

310 лет назад, 13 июля 1709 года, парфюмер Иоганн Мария Фарина основал в городе Кельне мануфактуру, которая стала выпускать "кельнскую воду" - eau de Cologne.
Gartenzwerg, Figur. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

20 типично немецких сувениров 02.01.2019

Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до первого в мире одеколона.

Das Kölner Rheinufer bei Nacht mit dem Rathausturm (l-r), dem WDR, dem Fernsehturm, der Kirche Groß St. Martin und dem Dom (Foto vom 12.05.2005). In der Auseinandersetzung über den Erhalt des Welterbe-Titels für den Kölner Dom hat die Stadt Köln nach Angaben der UNESCO Entgegenkommen gezeigt. «Auf der jüngsten Sitzung in Wien hat man etwas über Planungen gehört, die von dem abweichen, was man bislang aus Köln gehört hat. Es soll neue Ausschreibungen geben, was Teile der Hochhausplanung auf der rechten Rheinseite betrifft», sagte der Sprecher der deutschen Kommission der UN-Kulturorganisation, Dieter Offenhäußer, in einem dpa-Gespräch am Mittwoch in Köln. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кельн стал "городом-миллионником" 27.09.2010

Кельн - родина одеколона и одна из медиа-столиц Германии - вновь удостоился звания "города-миллионника". По официальным данным, в настоящее время здесь проживают один миллион 298 человек.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Die Welt: Шоколад на кельнской ярмарке с запахом одеколона и лука 03.02.2010

В Кельне проходит международная ярмарка сладостей. Среди новинок много любопытных и смелых вкусовых сочетаний, а также просто курьезных деликатесов.
Sound of Cologne

Альбом недели: Саунд одеколона 31.07.2009

Кельнское техно комфортабельно, это не музыка тупо шагающей машины, но, скорее, уютно скрипящего дивана. Сегодняшнее кельнское техно стало более широкоформатным, более наполненным деталями, более лиричным.
Farinahaus 2006

Фарина-хаус - самый ароматный музей Кёльна 01.08.2007

300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.