Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро

Полиция Дрездена выплатит 500 тысяч евро за информацию о местонахождении старинных ювелирных украшений, украденных из сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), либо о злоумышленниках, ограбивших музей. Об этом власти заявили в четверг, 28 ноября, указав, что состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек. В распоряжении следователей - уже 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, но среди них нет ни одной прямой улики, подчеркивают представители следствия. Они исходят из того, что в музее действовала банда профессионалов, ни один из четырех похитителей не пойман.

25 ноября неизвестные проникли в "Зеленый свод" - крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий. Большинство экспертов подчеркивают, что похищенные изделия бесценны. Так, генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann) указала, что точная сумма материального ущерба не может быть установлена, поскольку продажная стоимость хранящихся в "Зеленом своде" украшений не определена. Однако редакция газеты Bild подсчитала, что общая стоимость украденных изделий составляет порядка одного миллиарда евро.

Королевские драгоценности

Следователи полагают, что, перед тем как проникнуть в музей, преступники подожгли распределительный электрощит, находящийся неподалеку, под мостом Августа Сильного, что привело к отключению освещения во всем районе. Затем они пробрались в здание, где хранится коллекция, разбили топором витрину и целенаправленно выкрали 12 ювелирных изделий, а также несколько драгоценных пуговиц для юбок и шпагу, инкрустированную бриллиантами.

Похищены драгоценности XVIII века из трех комплектов, изготовленных для саксонских королей Августа Сильного и Августа III. Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом "Саксонский белый". Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10-12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись другие крупные бриллианты - весом в 39,5 и 21 карата. Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карата.

Похитители покинули место преступления на автомобиле Audi A6, который они впоследствии подожгли в подземном гараже примерно в пяти километрах от Дрезденского замка-резиденции, на территории которого находится сокровищница "Зеленый свод", указано в пресс-релизе полиции.

В настоящий момент музей "Зеленый свод" закрыт для посетителей, дата его открытия неизвестна.

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