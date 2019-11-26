 Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2019

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Германия

Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро

Власти в Германии усилили меры расследования ограбления сокровищницы "Зеленый свод". Назначено крупное вознаграждение за информацию о преступниках, число следователей удвоено.

Драгоценная брошь из коллекции Зеленого свода

Драгоценная брошь из коллекции "Зеленого свода"

Полиция Дрездена выплатит 500 тысяч евро за информацию о местонахождении старинных ювелирных украшений, украденных из сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), либо о злоумышленниках, ограбивших музей. Об этом власти заявили в четверг, 28 ноября, указав, что состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек. В распоряжении следователей - уже 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, но среди них нет ни одной прямой улики, подчеркивают представители следствия. Они исходят из того, что в музее действовала банда профессионалов, ни один из четырех похитителей не пойман.

Контекст

По данным сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, грабителям удалось завладеть 12 ювелирными украшениями. Кроме прочего, был украден бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат. (27.11.2019)

Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине. (26.11.2019)

25 ноября неизвестные проникли в "Зеленый свод" - крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий. Большинство экспертов подчеркивают, что похищенные изделия бесценны. Так, генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann) указала, что точная сумма материального ущерба не может быть установлена, поскольку продажная стоимость хранящихся в "Зеленом своде" украшений не определена. Однако редакция газеты Bild подсчитала, что общая стоимость украденных изделий составляет порядка одного миллиарда евро.

Королевские драгоценности

Следователи полагают, что, перед тем как проникнуть в музей, преступники подожгли распределительный электрощит, находящийся неподалеку, под мостом Августа Сильного, что привело к отключению освещения во всем районе. Затем они пробрались в здание, где хранится коллекция, разбили топором витрину и целенаправленно выкрали 12 ювелирных изделий, а также несколько драгоценных пуговиц для юбок и шпагу, инкрустированную бриллиантами

Похищены драгоценности XVIII века из трех комплектов, изготовленных для саксонских королей Августа Сильного и Августа III. Кроме прочего, был украден эполет из бриллиантового гарнитура с бриллиантом "Саксонский белый". Этот особенно крупный бриллиант имеет вес 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10-12 млн долларов. Кроме него, в эполете имелись другие крупные бриллианты - весом в 39,5 и 21 карата. Добычей грабителей стала также звезда польского Ордена Белого Орла, изготовленная в середине XVIII века из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. В центре этой звезды красуется бриллиант весом 20,189 карата.

Похитители покинули место преступления на автомобиле Audi A6, который они впоследствии подожгли в подземном гараже примерно в пяти километрах от Дрезденского замка-резиденции, на территории которого находится сокровищница "Зеленый свод", указано в пресс-релизе полиции.

В настоящий момент музей "Зеленый свод" закрыт для посетителей, дата его открытия неизвестна.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


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Музеи Дрездена

Контекст

Сокровища "Зеленого свода"

Ограбленная 25 ноября 2019 года дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров. (25.11.2019)  

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Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине.

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