Обыски в штабах Навального: продолжение следует?

Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.
Владимир Путин, похоже, готовит шумное судилище над российской оппозицией. Такой судебный процесс может стать важнейшей политической вехой для Кремля и всей России, считает Константин Эггерт. (12.09.2019)
Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала DW обыски в региональных штабах Алексея Навального. Она считает, что активистов хотят наказать за успех "умного голосования". (12.09.2019)