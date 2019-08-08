 Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.08.2019

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Россия

Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль?

Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Владимир Путин с балаклавой в руках - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

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