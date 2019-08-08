Обыски в фонде Навального: при чем тут Кремль?

Люди в масках обыскивали Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, на протяжении 11 часов. Может, это была секретная экскурсия по ФБК из Кремля, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)
Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)
Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели. (05.08.2019)