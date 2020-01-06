 Объявлены номинанты на премию ″Оскар″ 2020 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2020

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Мир

Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2020 года

По числу номинаций лидирует триллер "Джокер" Тодда Филлипса. Российские фильмы в этом году не попали в список претендентов на премию.

Номинации на премию Оскар

Номинации на премию Оскар

В понедельник, 13 января, был обнародован шорт-лист кандидатов на премию "Оскар", ежегодно присуждаемую Американской академией кинематографических искусств и наук. По числу номинаций лидирует психологический триллер "Джокер" - он выдвинут в 11 категориях. В категории "лучший фильм" "Джокер" соревнуется с биографическим фильмом "Ford против Ferrari", мафиозной сагой "Ирландец", трагикомедией "Кролик Джоджо", американской классикой "Маленькие женщины", семейной мелодрамой о разводе "Брачная история", историческим "1917", который 6 января получил премию "Золотой глобус", комедийной драмой "Однажды в… Голливуде" и победителем Канн-2019 "Паразиты". Церемония вручения 92-й премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На звание лучшего режиссера претендуют Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917"). В номинации "лучший актер" - Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы"). За награду в категории "лучшая актриса" соперничают Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Контекст

"Золотого льва" получил фильм мексиканского режиссера, профинансированный интернет-платформой Netflix. Приз получила и российская актриса Наталья Кудряшова. Немецкая картина осталась без наград. (08.09.2018)

Картина "Джокер" Тодда Филлипса - это история главного антагониста Бэтмена, роль которого исполнил актер Хоакин Феникс. (07.09.2019)

Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке. (06.01.2020)

Жюри Каннского кинофестиваля единогласно решило наградить социальную сатиру режиссера Пон Чжун Хо, которая рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу у богачей. (25.05.2019)

Три российских претендента на "Оскара" не попали в число номинантов

Фильм "Дылда" Константина Балагова был заявлен на премию "Оскар" в категории "лучший зарубежный фильм". В итоговом списке претендентов на эту награду - драма "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Македония), "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания) и "Паразиты" (Южная Корея).

В категории "лучший мультипликационный фильм" и "лучший документальный фильм" не попали такие картины от России, как мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита и "Акварель" Виктора Косаковского.

Оскар-2020 - место битвы онлайн-видеосервиса Netflix и традиционного Голливуда

Наблюдатели сразу посчитали, сколько номинаций получил стриминговый сервис Netflix. Его результаты уже несколько лет (с 2015 года, когда компания начала производить оригинальные полнометражные фильмы) сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей, отмечающих столетние юбилеи. Кроме того сервис борется с традиционными кинотеатрами, утверждая, что должен иметь право показывать фильмы на своей платформе одновременно с премьерами или не сильно позже.

В этом году у Netflix - 24 номинации на основные награды, в том числе две - на лучший фильм ("Ирландец" и "Брачная история"). В прошлом году на главную премию от Netflix претендовал фильм "Рома", но не получил приз.  

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    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер". В итоге, за работу в фильме лавры достались Антонио Бандерасу. Он назван лучшим европейским актером.

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  • Режиссер Селин Сьямма

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    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

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  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

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    Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

    Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

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    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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