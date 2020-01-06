Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2020 года

В понедельник, 13 января, был обнародован шорт-лист кандидатов на премию "Оскар", ежегодно присуждаемую Американской академией кинематографических искусств и наук. По числу номинаций лидирует психологический триллер "Джокер" - он выдвинут в 11 категориях. В категории "лучший фильм" "Джокер" соревнуется с биографическим фильмом "Ford против Ferrari", мафиозной сагой "Ирландец", трагикомедией "Кролик Джоджо", американской классикой "Маленькие женщины", семейной мелодрамой о разводе "Брачная история", историческим "1917", который 6 января получил премию "Золотой глобус", комедийной драмой "Однажды в… Голливуде" и победителем Канн-2019 "Паразиты". Церемония вручения 92-й премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На звание лучшего режиссера претендуют Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917"). В номинации "лучший актер" - Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы"). За награду в категории "лучшая актриса" соперничают Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Три российских претендента на "Оскара" не попали в число номинантов

Фильм "Дылда" Константина Балагова был заявлен на премию "Оскар" в категории "лучший зарубежный фильм". В итоговом списке претендентов на эту награду - драма "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Македония), "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания) и "Паразиты" (Южная Корея).

В категории "лучший мультипликационный фильм" и "лучший документальный фильм" не попали такие картины от России, как мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита и "Акварель" Виктора Косаковского.

Оскар-2020 - место битвы онлайн-видеосервиса Netflix и традиционного Голливуда

Наблюдатели сразу посчитали, сколько номинаций получил стриминговый сервис Netflix. Его результаты уже несколько лет (с 2015 года, когда компания начала производить оригинальные полнометражные фильмы) сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей, отмечающих столетние юбилеи. Кроме того сервис борется с традиционными кинотеатрами, утверждая, что должен иметь право показывать фильмы на своей платформе одновременно с премьерами или не сильно позже.

В этом году у Netflix - 24 номинации на основные награды, в том числе две - на лучший фильм ("Ирландец" и "Брачная история"). В прошлом году на главную премию от Netflix претендовал фильм "Рома", но не получил приз.

Смотрите также:

Лучшее кино из Европы - 2019 Лучший фильм Лучшим европейским фильмом на 32-й церемонии вручении наград Европейской киноакадемии стал фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании 18-го века. Лучшим режиссером признан Йоргос Лантимос за работу над этим фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анны Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой.

Лучшее кино из Европы - 2019 Маститая конкуренция Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" были работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

Лучшее кино из Европы - 2019 Ребенок, взрывающий "систему" "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку. Он претендовал и на звание лучшего европейского фильма. Повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни отмечена номинацией в категории "Лучшая актриса". Фильм выдвинут на "Оскар" от Германии.

Лучшее кино из Европы - 2019 Боль и слава Педро Альмодовара Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер". В итоге, за работу в фильме лавры достались Антонио Бандерасу. Он назван лучшим европейским актером.

Лучшее кино из Европы - 2019 Своенравный бард из ГДР Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

Лучшее кино из Европы - 2019 Женщины не отстают В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

Лучшее кино из Европы - 2019 Документальное кино Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

Лучшее кино из Европы - 2019 Первый победитель-сериал Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

Лучшее кино из Европы - 2019 Дебют года Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

Лучшее кино из Европы - 2019 "Атлантика" Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

Лучшее кино из Европы - 2019 Любимец публики На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

Лучшее кино из Европы - 2019 Любимец публики Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков. Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь

