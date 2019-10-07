Объем торговли Казахстана и Германии падает, Токаев едет в ФРГ

Когда 5-6 декабря новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые посетит Германию, одна из ключевых задач его визита будет состоять в том, чтобы остановить спад в экономическом сотрудничестве двух стран. А он весьма серьезный.

Экспорт из Казахстана в Германию: падение на 21 процент

За первые восемь месяцев этого года казахстанский экспорт в ФРГ рухнул на 21,4% - до 2,258 млрд евро. Закупки немецкой продукции просели на 6,3% - до 926 млн евро. В результате двусторонний товарооборот сократился на 17,5%, свидетельствуют последние данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

Нефтегазовое месторождение Кашаган в Каспийском море у берегов Казахстана

Казахстан импортирует из ФРГ в среднем 200 товарных наименований, а экспортирует чуть более 20 позиций, и главная из них - нефть. Центральноазиатская республика была в 2018 году четвертым по величине поставщиком нефти в Германию - после России, Норвегии и Ливии. Однако в этом году ситуация резко изменилась.

За первые девять месяцев выручка от экспорта казахстанской нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 27%. Одновременно физические объемы упали примерно на 18%. Эти цифры красноречиво говорят о том, что дело не только и даже не столько в колебаниях цен: либо немецкие импортеры существенно сократили закупки в Казахстане, либо произошел сбой в поставках.

Казахстанская нефть пострадала из-за "Дружбы" и падения спроса

Действительно, этой весной казахстанская нефть, прокачиваемая через российскую систему трубопроводов "Дружба", оказалась загрязненной хлоридами и непригодной для экспорта (за что Россия выплатила Казахстану компенсации). Так что обвал экспорта в Германию в нынешнем году частично может быть связан именно с этим чрезвычайным событием. Означает ли это, что в следующем году ситуация нормализуется?

Эксперты полагают, что снижение импорта энергоресурсов в ФРГ имеет долгосрочный характер. Андреас Шефер (Andreas Schäfer) из Кельнской торгово-промышленной палаты (IHK Köln) отметил в беседе с DW, что в перспективе Германия из-за экологических соображений будет импортировать все меньше ископаемых энергоносителей - нефти, газа и угля.

На этот долгосрочный тренд указал в интервью DW и директор Германо-казахстанского бизнес-хаба (GKBH) в Нур-Султане Евгений Рибалко. Он упомянул загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба", но одновременно подчеркнул: в ФРГ падает спрос на энергоносители. По словам Рибалко, Германия уже несколько десятилетий "не импортировала так мало сырой нефти, как в прошлом году и в этом". Причина, по его мнению, кроется в возрастающей энергоэффективности немецкой экономики.

А что же с импортом немецких товаров?

В то же время сокращение немецких поставок в Казахстан Андреас Шефер не считает долгосрочным трендом. Хотя, допускает он, нынешние цифры могут указывать на определенные барьеры в торговле. Одним из таких сдерживающих факторов для многих частных инвесторов Германии стало то, что международная компания Euler Hermes на протяжении нескольких лет не страховала экспортные кредиты и иностранные инвестиции в Казахстане из-за непогашенных задолженностей.

Однако в нынешнем году вопрос наконец решили, подчеркнул в интервью DW посол Казахстана в Германии Даурен Карипов, так что это препятствие для работы немецких фирм на казахстанском рынке теперь устранено. Но могут возникнуть другие.

В интервью DW глава представительства германской экономики в Центральной Азии Александер Шпаак (Alexander Spaak) напомнил, что в 2015 году резкое падение цен на сырье, массивная девальвация тенге, вызвавшая снижение покупательной способности в Казахстане, а также международные экономические санкции против России имели негативные последствия для торговли между Казахстаном и Германией.

Тогда казахстанский экспорт в ФРГ обвалился более чем на 36%, а импорт немецких товаров - на 28%. Торговый оборот вышел в плюс только в 2017 году. Но в 2019 году опять ушел в минус.

Визит в ФРГ - шанс перезагрузить экономическое сотрудничество

Андреас Шефер из IHK Köln считает, что немаловажным барьером в двусторонней торговле остается логистика, а именно - издержки, связанные с доставкой товаров на столь большие расстояния. С другой стороны, отметил он, в деловых кругах Германии все больше говорят о привлекательности Казахстана, в том числе как страны со значительными незанятыми пространствами, которые можно было бы использовать, к примеру, для выращивания экологически чистой аграрной продукции.

Ну и, конечно же, весьма привлекательно выгодное географическое положение страны. Евгений Рибалко из GKBH отметил, что "Казахстан может рассматриваться как удобная площадка для организации производства и дальнейшего экспорта товаров в прилегающие страны". При этом он особо отметил рынок Китая.

Приезд Касым-Жомарта Токаева в Германию на фоне обвала в двусторонней торговле представляет собой хорошую возможность "перезагрузить" экономические отношения двух стран. И одновременно подтолкнуть Казахстан к диверсификации его экспорта. По оценке Евгения Рибалко, в ходе визита могут быть подписаны двусторонние контракты на 700 млн долларов.

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