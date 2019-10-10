Общение Зеленского с прессой: сверху президент, снизу хамон и жареные цыплята

Пресс-марафон Владимира Зеленского продолжался больше 14 часов. Президент побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пытаясь потушить информационный пожар. Как это было - в материале DW.
После почти пяти месяцев ухода от прямого общения с журналистами украинский президент Владимир Зеленский вышел к СМИ. В четверг, 10 октября, он провел первую большую пресс-конференцию и более 14 часов отвечал на вопросы представителей СМИ, побив мировой рекорд по продолжительности непрерывного общения политика с журналистами.
Правда формат общения был необычным. Президент решил говорить с журналистами на недавно открытом модном рынке еды KyivFoodMarket. Сверху на открытой площадке была пресс-конференция, а внизу аппетитно пахли жареные цыплята и котлеты по-киевски, там нарезали хамон, варили том-ям и готовили кофе. А рядовые посетители KyivFoodMarket завтракали, обедали и ужинали как обычно, прерывая, правда, свою трапезу для того, чтобы сделать селфи на фоне Владимира Зеленского, который общался со СМИ.
Необычный формат общения Зеленского с журналистами
Сообщение о большой пресс-конференции появилось лишь накануне вечером. Само общение проходило в виде пресс-марафона, где журналисты по 7-10 человек садились за стол с президентом и в течение получаса могли задать ему любой вопрос. После пятиминутного перерыва группа журналистов менялась. На пресс-конференцию, по словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, получили аккредитацию более 300 журналистов. Запрос на нее присылали вдвое больше представителей масс-медиа, но многим в аккредитации отказали.
С самого утра возле KyivFoodMarket образовалась очередь из журналистов и посетителей фуд-корта, которых через металлоискатели пропускала государственная служба охраны. Рядом у входа проходила акция протеста "Остановим капитуляцию".
"Нас не интересует президент. Мы просто пришли поесть, а здесь железные рамки и контроль. Хотя это стильно и прогрессивно", - говорит молодая киевлянка, фокусируя свой смартфон на президенте Владимире Зеленском, который в это время махал посетителям фуд-корта со второго этажа. "Он хотел показать, что он с народом? У него не получилось. Ибо народ здесь сидит, а он там сверху и между нами куча охраны. Он нам еще и машет! Да мне королева Англии махала, и что? Ну, просто цирк", - возмущается ее подруга, допивая свой смузи.
Президент Украины заполняет информационный вакуум
Озадачены форматом пресс-конференции и сами журналисты. "Я понимаю логику Зеленского. Ему не комфортно на классической пресс-конференции перед разъяренными журналистами, которые ставят неудобные вопросы. А за столом, когда он смотрит тебе в глаза, уже меньше агрессии", - считает журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец. Он полагает, что из-за того, что президент очень долго не выходил на пресс-конференцию и не общался откровенно с журналистами, образовался информационный вакуум, и недовольство журналистами этой ситуацией достигло критической массы. "Сейчас президент пытается потушить пожар. У него впереди неудобные переговоры в нормандском формате, поэтому ему сейчас удобнее всего поговорить с журналистами и обществом", - не исключает Кравец.
"Это не то, чего бы хотели журналисты. Но хорошо, что хоть какая-то возможность задать, наконец-то, вопрос президенту. Формат для нас новый, но почему бы и нет. Главное, что он говорил. Если он не ответил на вопрос одного, то другой журналист в другой группе мог задать тот же вопрос, пока он не ответит конкретно", - говорит журналист Общественного телевидения Юлия Банковая.
Зеленский ставит мировой рекорд
Действительно в течение дня Владимир Зеленский давал ответ на большое количество вопросов, в том числе, о "формуле Штайнмайера", своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, разведении сил в Донбассе и особом статусе для этого региона, "Приватбанке" и Игоре Коломойском, моратории на продажу земли, МВФ, деоккупации Крыма, легализации марихуаны и проституции, конце эпохи бедности. "Моя идеология очень простая - закончить войну, поднять экономику, вернуть сюда людей", - попытался обобщить Зеленский свои планы.
Много вопросов журналистов повторялись. В какой-то момент, когда президент начал спорить с журналистами и требовать ответа на свои же вопросы, вместо того, чтобы самому отвечать на них, стало казаться, что у него сдают нервы. Однако немного перекусив прямо за столом перед камерами Зеленский немного успокоился, стал более откровенным и начал рассуждать о ценности кадров в трудные времена. На вопрос, когда он может уволить главу Офиса президента Андрея Богдана, президент ответил пространно. "Мне нужны профессионалы, которые не нарушают законодательство. У меня не так много этих людей. Ему очень сложно. Мне сейчас так нужен результат для нашей страны ... Нас раздирают все, на войне, внутри ", - пожаловался Зеленский. Однако это вовсе не растрогало журналистов. И президента засыпали еще большим количеством вопросов.
Прямо во время его ответов к Зеленскому подошел представитель Национального реестра рекордов и заявил, что глава государства побил мировой рекорд по непрерывной продолжительности пресс-марафонов и вручил соответствующее удостоверение.
Зеленский общался не только с журналистами
Рядовые посетители фуд-корта тоже хотели быть услышанными президентом, крича снизу, чтобы он обратил внимание на их проблемы. В частности, мать правозащитницы Ирины Ноздровской требовала возобновить досудебное расследование убийства дочери.
Другие пытались донести до Зеленского информацию о коррумпированности судебной системы и спрашивали о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На встречу с президентом пришли и обманутые дольщики с требованием разобраться со строительной аферой "Доступное жилье. Президент пообещал всем ответить . "Мы услышали вас. Передайте бумаги", - президент несколько раз за день повторил эту фразу тем, кто хотел непосредственно пообщаться с ним, и снова возвращался к журналистам.
Пресс-марафон закончился за полночь. "Давайте заканчивать, пока мы превратились в тыкву", - предложила, шутя пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, намекая на сюжет "Золушка" и судьбу ее главной героини. Президент не возражал. К концу 14-часового общения с журналистами было заметно, что он крайне устал, поскольку выглядел как выжатый лимон, охрип и уже почти не мог говорить. Прямых ответов на неудобные вопросы Зеленский в это старался избегать, а напоследок президент на несколько минут пустился в воспоминания, как хорошо когда-то отдыхал с семьей в Крыму.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: