ОБСЕ осуждает обыски в минском офисе "Белсата"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуждает обыски в минском офисе польского телеканала "Белсат". Обыски и изъятие данных у белорусских журналистов "препятствуют работе независимых СМИ и вызывают обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников", заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду, 10 апреля. Он призвал власти Беларуси "отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами".

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), обыск в минском офисе "Белсата" 9 апреля проводился согласно постановлению Следственного комитета (СК) Беларуси. В свою очередь, представитель СК заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела о распространении клеветы на сайте польского телеканала. Ранее сотрудников "Белсата" уже допрашивали по этому делу, отметили в ведомстве.

"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP. В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны.

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