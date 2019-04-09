 ОБСЕ осуждает обыски в минском офисе ″Белсата″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.04.2019

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Беларусь

ОБСЕ осуждает обыски в минском офисе "Белсата"

Изъятие данных у журналистов мешает работе независимых СМИ, заявили в ОБСЕ. При обыске в минском офисе польского телеканала изъяли всю технику. СК Беларуси утверждает, что обыск связан с делом о клевете.

Офис Белсата в Минске после обыска 9 апреля 2019 года

Офис "Белсата" в Минске после обыска 9 апреля 2019 года

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуждает обыски в минском офисе польского телеканала "Белсат". Обыски и изъятие данных у белорусских журналистов "препятствуют работе независимых СМИ и вызывают обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников", заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду, 10 апреля. Он призвал власти Беларуси "отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами".

Контекст

Представителей негосударственных СМИ белорусские чиновники и депутаты перестали пускать на свои открытые заседания, нарушая их право на информацию. Что журналисты предпринимают в ответ? (30.07.2018)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), обыск в минском офисе "Белсата" 9 апреля проводился согласно постановлению Следственного комитета (СК) Беларуси. В свою очередь, представитель СК заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела о распространении клеветы на сайте польского телеканала. Ранее сотрудников "Белсата" уже допрашивали по этому делу, отметили в ведомстве.

"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP. В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны.

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    Автор: Галина Петровская


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