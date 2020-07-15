ОБСЕ обвинила Минск в запоздалом приглашении наблюдателей на выборы

Правозащитники считают, что нынешняя избирательная кампания в Беларуси "сопровождается беспрецедентным насилием".
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвергли Беларусь критике за несвоевременное приглашение наблюдателей на выборы президента 9 августа. Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 16 июля, от лица руководителей комитета Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
"Тот факт, что Беларусь до сих пор не смогла пригласить ОБСЕ <…> фактически помешал наблюдению за ключевыми этапами избирательного процесса, такими как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов", - подчеркнули Кириакос Хаджиянни (Кипр), Михаэль Линк (Michael Link, Германия) и Кари Хенриксен (Норвегия) - председатель, заместитель председателя и докладчик комитета ПА - в совместном заявлении.
МИД Беларуси 15 июля все же направил приглашение наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, а также представителям Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.
"Госинституты Беларуси выиграли бы от дополнительной прозрачности"
В комитете ПА посетовали на несвоевременность подобного шага. При этом в Парламентской ассамблее добавили, что из-за пандемии сами не планировали направлять наблюдателей, однако ожидали, что это сделают их партнеры по БДИПЧ. "Народ и государственные институты Беларуси выиграли бы от дополнительной прозрачности", - считают авторы заявления.
Правозащитник Лабкович говорит о "беспрецедентном насилии"
Между тем координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович уже выразил мнение, что текущая избирательная кампания в Белоруссии "сопровождается беспрецедентным насилием". "Так было всегда, в каждую избирательную кампанию <…> Но никогда это не было проявлением уже с первых этапов избирательной кампании", - уверен он.
В разных городах Беларуси вечером 14 июля были задержаны свыше 250 участников акций в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах.
Отказ в регистрации Виктора Бабарико
За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.
Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано. ЦИК обвинил его в том, что в его декларации о доходах и имуществе были несоответствия, а также что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. При этом никаких доказательств ЦИК не представил, судебного решения по этим обвинениям не было.
Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку. Команда Цепкало собрала 220 тысяч подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 249 (необходимо 100 тысяч).
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