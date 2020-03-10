Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.
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