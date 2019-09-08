Обновленный СПЧ обсудил протесты, Голунова и фигурантов "московского дела"

Совет по правам человека при президенте РФ впервые собрался после назначения Валерия Фадеева его новым председателем. Члены СПЧ хотят вести переговоры о митингах с силовиками.
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ провел в среду, 13 ноября, заседание постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности. В его ходе новый председатель СПЧ Валерий Фадеев планировал обсудить обстоятельства протестных акций и материалы, связанные с уголовными делами против их некоторых участников.
"Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чем обвиняют. У меня уже есть определённая собственная позиция по некоторым обвинениям… Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному", - заявил Фадеев накануне встречи.
Хотя новый глава СПЧ выступает против несогласованных митингов и шествий, на заседании 13 ноября он не был так категоричен. "Знаю, что он не сторонник несогласованных акций. Мы высказали свою позицию: с точки зрения стандартов международного права нет разницы между согласованной и несогласованной акцией, если они носят мирный характер. Сегодня был вполне нормальный, конструктивный диалог", - сказала DW член СПЧ Анита Соболева.
Валерий Фадеев не обозначил четко свою позицию по "московскому делу", но показал, что "у него есть много вопросов и он, как и другие члены Совета, не понимает, почему среди тех, кто выходит на митинги, одних жестоко наказывают, а других - нет", сказал DW глава комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе. "Мы решили встретиться с силовиками по поводу протестов и как-то договариваться о компромиссных действиях даже в ходе не санкционированных властями протестов. Самый лучший способ решать проблемы несогласованных акций - согласовывать их. С этим все согласились. И Фадеев тоже”, - добавил он.
На какую именно дату запланирована встреча с силовиками и какие именно ведомства примут участие, пока неизвестно. Сванидзе не исключает, что она возможна уже в этом году.
Фадеев подтвердил, что в курсе судеб фигурантов не только "московского", но также “ростовского” и "питерских" дел, как и дела журналиста Ивана Голунова. Доклады о ситуации с протестами и заключенными СПЧ представит на ежегодной встрече с Владимиром Путиным в декабре.
Председателем СПЧ бывший ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев был назначен Путиным 21 октября вместо Михаила Федотова, освобожденного от этой должности "в связи с достижением им возраста 70 лет". Из состава Совета исключили также политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского и главу правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва.
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