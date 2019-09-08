 Обновленный СПЧ обсудил протесты, Голунова и фигурантов ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Обновленный СПЧ обсудил протесты, Голунова и фигурантов "московского дела"

Совет по правам человека при президенте РФ впервые собрался после назначения Валерия Фадеева его новым председателем. Члены СПЧ хотят вести переговоры о митингах с силовиками.

Полицейские задерживают участника акции протеста в Москве 3 августа 2019 года

Во время акции протеста в Москве 3 августа 2019 года

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ провел в среду, 13 ноября, заседание постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности. В его ходе новый председатель СПЧ Валерий Фадеев планировал обсудить обстоятельства протестных акций и материалы, связанные с уголовными делами против их некоторых участников.

"Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чем обвиняют. У меня уже есть определённая собственная позиция по некоторым обвинениям… Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному", - заявил Фадеев накануне встречи.

Хотя новый глава СПЧ выступает против несогласованных митингов и шествий, на заседании 13 ноября он не был так категоричен. "Знаю, что он не сторонник несогласованных акций. Мы высказали свою позицию: с точки зрения стандартов международного права нет разницы между согласованной и несогласованной акцией, если они носят мирный характер. Сегодня был вполне нормальный, конструктивный диалог", - сказала DW член СПЧ Анита Соболева.

Контекст

Совет по правам человека при президенте РФ и его новый глава окончательно похоронят идею системного либерализма и создадут "суверенную" концепцию прав человека, уверен Константин Эггерт. (22.10.2019)

Михаил Федотов освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением 70-летнего возраста, эту должность занял бывший телеведущий Валерий Фадеев. (21.10.2019)

Смягчать антинаркотические законы не требуется, заявил президент Путин. Но правозащитники считают: масштабы фабрикаций по наркоделам в РФ огромны и для этого применяются разные способы. (21.06.2019)

Валерий Фадеев не обозначил четко свою позицию по "московскому делу", но показал, что "у него есть много вопросов и он, как и другие члены Совета, не понимает, почему среди тех, кто выходит на митинги, одних жестоко наказывают, а других - нет", сказал DW глава комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе. "Мы решили встретиться с силовиками по поводу протестов и как-то договариваться о компромиссных действиях даже в ходе не санкционированных властями протестов. Самый лучший способ решать проблемы несогласованных акций - согласовывать их. С этим все согласились. И Фадеев тоже”, - добавил он.

На какую именно дату запланирована встреча с силовиками и какие именно ведомства примут участие, пока неизвестно. Сванидзе не исключает, что она возможна уже в этом году.

Фадеев подтвердил, что в курсе судеб фигурантов не только "московского", но также “ростовского” и "питерских" дел, как и дела журналиста Ивана Голунова. Доклады о ситуации с протестами и заключенными СПЧ представит на ежегодной встрече с Владимиром Путиным в декабре.

Председателем СПЧ бывший ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев был назначен Путиным 21 октября вместо Михаила Федотова, освобожденного от этой должности "в связи с достижением им возраста 70 лет". Из состава Совета исключили также политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского и главу правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва.

Смотрите также: 

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


  

Смотреть видео 02:04

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются

 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются  

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова (12.06.2019)  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Также по теме

Iwan Golunow

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской 08.09.2019

Премия "Камертон" имени убитой в 2006 году журналистки вручена спецкору "Медузы" Ивану Голунову, задержанному в июне и освобожденному спустя несколько дней.

Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires l Russischer Präsident Putin

Почему Путин обновил СПЧ: реакция на "московское дело" или ротация? 22.10.2019

В России обновился Совет по правам человека при президенте. В Кремле это назвали ротацией, среди правозащитников - реакцией власти на критику за выборы в Мосгордуму и "московское дело".

Russland Putin trifft Menschenrechts-Rat

Комментарий: СПЧ при президенте России - совет по правам одного человека 22.10.2019

Совет по правам человека при президенте РФ и его новый глава окончательно похоронят идею системного либерализма и создадут "суверенную" концепцию прав человека, уверен Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась  

Развод в Германии: кто, кому и сколько платит  

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно