 Обманутые нигерийцы улетели из России на родину | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2018

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Россия

Обманутые нигерийцы улетели из России на родину

Жертв мошенников доставил на африканский континент самолет, специально присланный нигерийским правительством. На его борту находились около 150 человек.

Нигерийцы в аэропорту Домодедово перед вылетом на родину

Около 150 граждан Нигерии, которые во время чемпионата мира по футболу приехали в Россию на заработки, но в итоге остались без жилья и денег, в пятницу, 20 июля, вылетели на родину, передает корреспондент DW из московского аэропорта Домодедово. На африканский континент их доставил самолет, присланный специально для этого правительством Нигерии. Эту информацию подтвердили в общественном движении "Альтернатива".

Многим из пострадавших мошенники из нигерийской столицы Лагос обещали карьеру профессиональных футболистов в РФ, за плату (как правило, 250-300 долларов) оформили им паспорта болельщиков и, воспользовавшись упрощенным визовым режимом во время ЧМ, привезли в Россию. Однако там выяснилось, что трудоустраивать африканцев никто не собирается, а их обратные билеты оказались недействительными.

Контекст

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Нигерийцы обратились за помощью в посольство своей страны в Москве, однако дипломаты оказались не готовы к такому наплыву сограждан, поэтому многим пришлось ночевать у стен дипломатической миссии. С едой и напитками, а также с поисками хостелов африканцам помогли российские волонтеры из общественного движения "Альтернатива".

По словам руководителя информационного отдела "Альтернативы" Юлии Силуяновой, с такой массовой аферой участники движения столкнулись впервые: "Были инциденты более мелкие, и с нигерийскими, и с другими африканскими жителями, но такого масштаба никогда не было и, надеемся, и не будет". В "Альтернативе" считают, что далеко не все потерпевшие решили вернуться домой, хотя точных данных, сколько из них отказались от полета, нет. По оценкам волонтеров, в России остались еще примерно полторы сотни нигерийцев.

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    Автор: Ефим Шуман


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