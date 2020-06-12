Обезболивающие и футбол: можно ли считать ибупрофен допингом

Невен Суботич (Neven Subotic) - далеко не новичок в профессиональном футболе. Спортсмен родился в 1988 году в Боснии и Герцеговине, однако начал свою футбольную карьеру в Германии, куда переехал с родителями в возрасте пяти лет. В прошлом Суботич играл в составе таких клубов бундеслиги как "Майнц 05", "Боруссия" (Дортмунд) и "Кельн". В данный момент он является защитником и восходящей звездой клуба "Унион Берлин".

Благодаря своему опыту ныне 31-летний спортсмен знает о закулисной жизни футболистов не понаслышке. "Уже 14 лет я наблюдают за тем, как игрокам раздают ибупрофен как конфеты", - рассказывает он. По словам Суботича, речь идет вовсе не о единичных случаях. Многие игроки принимают таблетки, даже если у них ничего не болит, отмечает футболист.

Немецкий футбол: ни шагу без таблетки

Невен Суботич

Невен Суботич - один из 150 игроков бундеслиги, опрошенных в рамках масштабного расследования, проведенного общественно-правовым телеканалом ARD совместно с центром журналистских расследований Correctiv.

В течение одного года команда журналистов обсуждала вопрос применения болеутоляющих средств с действующими и бывшими профессиональными футболистами, тренерами, врачами футбольных команд, экспертами и спортивными функционерами. Это позволило им прийти к выводу, что злоупотребление такими лекарствами в немецком футболе по-прежнему остается массовым явлением.

Наряду с другими спортсменами своим опытом согласился поделиться и бывший игрок бундеслиги, экс-нападающий клубов "Фортуна" (Дюссельдорф) и "Майнц 05" Дани Шахин (Dani Schahin). Он признается в том, что последние три-четыре года регулярно принимал болеутоляющие - в том числе и профилактически, чтобы исключить возникновение любых болевых ощущений во время игры. "Выходить на поле без таблеток просто нереально", - рассказывает спортсмен.

Спортивные победы ценой здоровья

Дани Шахин (слева) во время матча бундеслиги "Майнц" - "Байер" (Леверкузен)

Журналисты ARD и Correctiv также отмечают, что лишь немногие спортсмены могут дать себе необходимое время для того, чтобы полностью восстановиться после травмы. Негласное правило в футболе гласит: чем раньше игрок снова выйдет на поле, тем лучше. Клубных врачей нередко хвалят за то, что им удается "поставить на ноги" самую яркую звезду команды перед важным матчем.

Такая стратегия, однако, чревата долгосрочными последствиями для здоровья спортсменов. Бывший профессиональный футболист и чемпион Европы Карлхайнц Фёрстер (Karlheinz Förster) также долго злоупотреблял болеутоляющими средствами. "При легких травмах я просто применял вольтарен и играл дальше", - поведал Фёрстер в интервью газете Bild в 2017 году.

По его словам, без лекарств его футбольная карьера закончилась бы гораздо раньше. Однако спортивные успехи достались ему большой ценой: хрящ голеностопного сустава полностью износился. "Сегодня я бы посоветовал каждому спортсмену долечивать травмы до конца", - говорит Фёрстер.

Болеутоляющие применяют и в любительском спорте

При этом обезболивающие препараты в массовом порядке применяют не только профессиональные футболисты, но и игроки-любители. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ARD и Correctiv. Из 1100 опрошенных футболистов-любителей около 80 процентов признались в использовании болеутоляющих средств, а 56 процентов ответили, что делают это регулярно.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер (Fritz Keller) назвал эти цифры "шокирующими" и пообещал обсудить этот вопрос с местными футбольными ассоциациями федеральных земель и тренерами. "Любительский спорт должен укреплять здоровье, а не гробить его", - подчеркнул Келлер.

WADA: обезболивающие - это не допинг

Врач команды TSG 1899 Hoffenheim Томас Фрёлих (Thomas Fröhlich), в свою очередь, подходит к вопросу применения обезболивающих формально. "В большом спорте мы считаем допингом только препараты, включенные в соответствующий список", - отмечает он. Обычных болеутоляющих средств в нем действительно нет.

Такой позиции придерживаются и во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). "Наши эксперты сходятся во мнении, что болеутоляющие средства не повышают результативность спортсменов, а лишь ее восстанавливают", - приводят слова представителей агентства ARD и Correctiv.

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