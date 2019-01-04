 Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан обратился к Трампу | Новости из Германии о России | DW | 20.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан обратился к Трампу

Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана до 29 августа. Американец обратился к Трампу: "так мы не сможем сохранить Америку великой".

Пол Уилан

Пол Уилан

Гражданин США Пола Уилан, продление ареста которому Мосгорсуд в четверг, 20 июня, признал законным, обратился за помощью к Дональду Трампу. "Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились", - заявил он в суде.

Контекст

Брат Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, выразил опасения, что тот может быть осужден без оснований. Президент США заявил, что власти США занимаются изучением ситуации. (07.01.2019)

Проживавший в США Пол Уилан родился в Канаде, а семейные корни позволили ему получить гражданства Великобритании и Ирландии, пишет The Washington Post. (04.01.2019)

В четверг Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилану до 29 августа. Он был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Уилану предъявили обвинение в шпионаже, наказание за это преступление составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

У 48-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая производит различные комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Пол Уилан неоднократно заявлял о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:30

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки

  • Силиконовые маски

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Маски на всякий случай

    История этого фотоальбома кажется невероятной: Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst) решила открыть свои двери фотографу. Мартин Шлютер мог практически свободно ходить по старой штаб-квартире разведки в Пуллахе. В одном из кабинетов он нашел странные маски, которые, как ему сказали, предназначены для того, чтобы учить сотрудников БНД оказанию первой помощи.

  • КПП на въезде в штаб-квартиру разведки

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Ночной КПП

    Фотографу поставили несколько обязательных условий, в частности - не показывать лица сотрудников внешней разведки. Поэтому Шлютер решил снимать ночью, когда штаб-квартира БНД почти пуста. Он так и назвал свой альбом: "Ночью шпионы спят". На снимке: КПП на въезде в штаб-квартиру.

  • Контрольная аппаратная системы прослушивания

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Где нас слушают

    В городке Пуллах под Мюнхеном немецкая разведка работает с 1956 года. Но сейчас бойцы невидимого фронта (общим числом шесть тысяч) перебираются в Берлин, где строится новая штаб-квартира БНД. Но с Пуллахом разведка не расстается окончательно: здесь будет что-то вроде филиала БНД. Сохранится и эта контрольная аппаратная системы прослушивания, несмотря на явно устаревшие оборудование и телефоны.

  • Зал заседаний

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    В здании 110

    Это - конференц-зал в так называемом "здании 110", в котором сейчас уже редко проходят заседания, планирование операций и подведение их итогов. Но если судить по состоянию мебели и коврового покрытия, в прошлом конференц-зал использовался весьма интенсивно.

  • Зал для тренировок

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

1 апреля исполняется 60 лет службе внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst. И только теперь ее кабинеты сфотографировали... (02.07.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки  

Год назад в Москве был задержан журналист Роман Сущенко  

Кибершпионаж: зачем хакерам из России атака на Берлин  

Также по теме

Außenminister Maas empfängt Amtskollegen Hunt

Лондон вступился за своего подданного Уилана 04.01.2019

Глава Форин-офиса Джереми Хант серьезно обеспокоен арестом Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России. Хант призвал Москву не использовать людей как рычаги давления.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

MH17: Подозреваемые названы, путь к суду открыт  

Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно