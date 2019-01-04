Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан обратился к Трампу

Гражданин США Пола Уилан, продление ареста которому Мосгорсуд в четверг, 20 июня, признал законным, обратился за помощью к Дональду Трампу. "Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились", - заявил он в суде.

В четверг Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилану до 29 августа. Он был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Уилану предъявили обвинение в шпионаже, наказание за это преступление составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

У 48-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая производит различные комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

Пол Уилан неоднократно заявлял о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

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