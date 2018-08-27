 Обвиняемые по делу об убийстве в Хемнице арестованы | Новости из Германии о Германии | DW | 27.08.2018

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Германия

Обвиняемые по делу об убийстве в Хемнице арестованы

Граждане Сирии и Ирака, подозреваемые в убийстве 35-летнего мужчины в Хемнице, заключены под стражу. 

Хемниц: полиция и протестующие

Хемниц: полиция и протестующие

Обвиняемые по делу об убийстве в Хемнице (федеральная земля Саксония) - 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака - заключены под стражу в следственном изоляторе. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщили в местной прокуратуре. В отношении обоих арестованных выдвинуты "обоснованные подозрения" в совершении преступления. Мужчинам вменяется в вину то, что они в ночь на 26 августа нанесли 35-летнему немцу несколько колотых ранений, в результате которых он скончался.  Вскоре после инцидента мужчины предприняли попытку скрыться с мета происшествия, однако вскоре были задержаны.
Выяснение мотивов и обстоятельств произошедшего продолжается.

Демонстрации в Хемнице

Между тем представители ряда левых и правых организаций заявили о запланированных на вечер 27 августа демонстрациях в Хемнице. Как сообщила в Twitter полиция Саксонии, столкновения, пока незначительные по масштабу, уже зафиксированы в районе памятника Карлу Марксу. Правоохранительные органы незамедлительно вмешались в ситуацию, им удалось стабилизировать обстановку.

Полиция призывает население не поддаваться на провокации.

Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?

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В конфликте, который произошел в воскресенье, 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, еще двое в возрасте 33 и 38 лет пострадали. Полиция задержала двух человек 22 и 23 лет.

Около 800 человек, в основном, сторонников правых группировок, устроили днем 26 августа митинг и шествие в знак протеста против произошедшего.

По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники  устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и лицами, непричастными к мероприятию.

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    Автор: Ирина Филатова


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