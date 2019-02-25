 Обвиняемую по ″делу БелТА″ просят оштрафовать на 10,5 тысячи евро | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.02.2019

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Беларусь

Обвиняемую по "делу БелТА" просят оштрафовать на 10,5 тысячи евро

Главного редактора белорусского портала Tut.by Марину Золотову обвиняют в бездействии должностного лица. Она осталась единственной фигуранткой дела о незаконном доступе к ресурсам госагентства БелТА.

Главный редактор Tut.by Марина Золотова в зале суда в Минске

Главный редактор Tut.by Марина Золотова в зале суда в Минске

Гособвинение запросило для главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой штраф в одну тысячу базовых величин (25,5 тысяч белорусских рублей, в пересчете - 10,5 тысяч евро). Об этом корреспондент DW сообщает из зала суда в Минске в понедельник, 25 февраля.

Золотову обвиняют в бездействии должностного лица, однако прокурор не требует для нее лишения свободы или запрета на профессию, отмечает корреспондент DW. Адвокаты БелТА согласились с требованиями обвинения, попросив добавить судебные издержки.

Главный редактор Tut.by осталась единственной обвиняемой в несанкционированном доступе к информационным ресурсам государственного агентства БелТА. Всего по этому делу, возбужденному в августе 2018 года, проходили 15 человек. В их числе, в частности, оказались журналисты портала Tut.by, агентства БелаПАН, корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский. Им вменялся в вину незаконный доступ к платным материалам государственного агентства БелТА.

Контекст

Уголовное дело о незаконном доступе к платному контенту госагентства Белта - это попытка запугать и дискредитировать независимых белорусских журналистов и СМИ, уверена Наталья Макушина. (08.08.2018)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

В обвинении Золотовой говорится о том, что сотрудники Tut.by "с ведома и согласия" главного редактора портала обладали доступом к информационным ресурсам БелТА на протяжении двух лет. Однако Золотова ничего не знала о доступе своих коллег с января 2017 по 19 марта 2018 года, и в деле нет доказательств обратного, подчеркнул ее адвокат, потребовав оправдательный приговор. В своем последнем слове Золотова еще раз подчеркнула, что в ее обязанности не входило заключение договора с БелТА.

Судебный процесс продолжится 4 марта.

СК прекратил уголовное преследование остальных фигурантов

Следственный комитет Беларуси по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по признакам несанкционированного доступа к компьютерной информации, повлекшего причинение существенного вреда. Позднее СК переквалифицировал их дела с уголовных на административные, уголовное преследование в отношении журналистов было прекращено после погашения ущерба и выплаты ими штрафа. Свою поддержку обвиняемым журналистам выразили Евросоюз, США, ряд международных организаций.

10 января 2019 года фигурантка "дела БелТА" Татьяна Коровенкова стала лауреатом премии "Чемпионы гражданского общества" в номинации "Журналист года". Государственное информагентство БелТА было удостоено антипремии "Тыква года".

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