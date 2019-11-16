Обвиняемую в шпионаже Цуркан отпустили в Москве из-под ареста

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве постановил освободить из-под ареста бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. Об этом DW рассказал в четверг, 16 января, адвокат Цуркан, руководитель правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, сейчас подзащитная находится дома.

Карине Цуркан нельзя покидать место жительства в ночное время, общаться со свидетелями по делу и иностранцами, использовать средства связи. Адвокат обратил внимание на то, что избрана даже более мягкая, нежели домашний арест, мера пресечения: "Это большая редкость, когда суд изменяет меру пресечения при таком тяжком обвинении".

ФСБ обвиняет Карину Цуркан в сотрудничестве с румынскими спецслужбами

Следствие утверждает, что Карина Цуркан передала спецслужбам некоей страны, входящей в НАТО, "электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества".

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" находилась под арестом с лета 2018 года. В интервью интернет-порталу "Медуза" в августе 2018 года она заявила, что не имела доступа к гостайне, а обвинение против нее сфабриковано, чтобы сместить ее с должности. Адвокат Иван Павлов также обращал внимание на фальсификацию доказательств в деле.

Расследование было завершено в ноябре 2019 года. Сейчас защита знакомится с материалами дела.

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