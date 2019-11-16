 Обвиняемую в шпионаже Цуркан отпустили в Москве из-под ареста | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2020

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Россия

Обвиняемую в шпионаже Цуркан отпустили в Москве из-под ареста

Московский суд смягчил меру пресечения бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан. Она покинула СИЗО "Лефортово". Это большая редкость при таком обвинении, говорит ее защита.

Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, бывший топ-менеджер Интер РАО

Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, бывший топ-менеджер "Интер РАО"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве постановил освободить из-под ареста бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. Об этом DW рассказал в четверг, 16 января, адвокат Цуркан, руководитель правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, сейчас подзащитная находится дома.

Карине Цуркан нельзя покидать место жительства в ночное время, общаться со свидетелями по делу и иностранцами, использовать средства связи. Адвокат обратил внимание на то, что избрана даже более мягкая, нежели домашний арест, мера пресечения: "Это большая редкость, когда суд изменяет меру пресечения при таком тяжком обвинении".

Контекст

По информации СМИ, члена правления энергетического концерна Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. (19.06.2018)

МИД Румынии официально запросил информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. В России топ-менеджер "Интер РАО" подозревается в шпионаже. (20.06.2018)

С начала июня в России было возбуждено не менее семи уголовных дел по статье о госизмене. Об их фигурантах известно немного. DW рассказывает о том, кто эти люди и в чем их обвиняют. (03.08.2018)

ФСБ обвиняет Карину Цуркан в сотрудничестве с румынскими спецслужбами

Следствие утверждает, что Карина Цуркан передала спецслужбам некоей страны, входящей в НАТО, "электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества".

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" находилась под арестом с лета 2018 года. В интервью интернет-порталу "Медуза" в августе 2018 года она заявила, что не имела доступа к гостайне, а обвинение против нее сфабриковано, чтобы сместить ее с должности. Адвокат Иван Павлов также обращал внимание на фальсификацию доказательств в деле.

Расследование было завершено в ноябре 2019 года. Сейчас защита знакомится с материалами дела. 

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  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Самое секретное здание Германии

Журналисты впервые получили доступ в новую штаб-квартиру внешней разведки ФРГ в Берлине. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии.  

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