Обвинение требует для Виктора Януковича 15 лет тюремного заключения

Главная военная прокуратура Украины просит приговорить бывшего президента Виктора Януковича к 15 годам тюремного заключения. Об этом прокурор Максим Крым заявил в четверг, 16 августа, на судебных дебатах по делу экс-главы государства в Оболонском районном суде Киева. Кроме того, обвинение в ходе заочного рассмотрения дела просит взыскать с Януковича "процессуальные расходы" в сумме 98 тысяч 561 гривен (около 3130 евро).
Бывший глава государства обвиняется в государственной измене, пособничестве в изменении государственной территории, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. В феврале 2014 года Янукович "самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными", утверждают прокуроры. Вместе с обращением к российскому президенту с просьбой ввести войска в Украину обвинение расценивает это как подготовленное российской стороной юридическое обоснование для аннексии украинского полуострова Крым.
В свою очередь, адвокаты экс-президента в ходе судебных прений настаивали на отводе состава суда. Они включили записанное видеообращение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который попросил допросить его в качестве свидетеля.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
За "благотворительные взносы"
Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Среди лесов на берегу Киевского водохранилища
Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом-корабль
Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Умная система
В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Остался один массажный стол (182230)
В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Охотничье оружие пропало
На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза
В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом экс-генпрокурора Пшонки
По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Рыбалка с пирса Пшонки
Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Отдых для всех желающих
В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев