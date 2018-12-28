 Обвал на биржах планеты предвещает спад мировой экономики | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 29.12.2018

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Экономика

Обвал на биржах планеты предвещает спад мировой экономики

По итогам 2018 года на торговых площадках Америки, Европы и Азии сильно подешевели акции, нефть и многие металлы. Международные инвесторы настроились на трудный 2019 год.

Индекс DAX 27 декабря 2018 года

27 декабря немецкий биржевой индекс DAX обвалился особенно сильно

Для мировой экономики 2018 год был вполне успешным. Для мировых фондовых и сырьевых рынков он был плохим, даже очень плохим. Поскольку биржи являются пусть и не безошибочным, но все же достаточно точным барометром будущих экономических тенденций, напрашивается вывод: 2019 год окажется для международных инвесторов и в целом для бизнеса по меньшей мере непростым. В различных аналитических обзорах даже замелькало уже слово рецессия. Иначе говоря: кризис. 

Европа и Азия в большом минусе

В Европе особенно неудачным 2018 год был для DAX - важнейшего биржевого индекса Германии, крупнейшей экономики континента. Впервые за семь лет он завершил год в минусе, причем потери составили более 18 процентов. Столь серьезного падения DAX не знал с 2008 года - со времени всемирного финансово-экономического кризиса. В результате индекс оказался 28 декабря, в последний биржевой день перед новогодними праздниками, на самом низком уровне за минувшие два года.

Сопоставимая картина и на других важнейших торговых площадках ЕС. Примерно на 12-17 процентов снизились по итогам 2018 года ключевые биржевые индексы Великобритании, Франции, Италии и Испании. 

Акционер перед табло с курсами китайских акций

Китайские акционеры понесли в 2018 году серьезные потери

Крупнейший по капитализации фондовый рынок Азии, японский, тоже оказался в минусе впервые за семь лет. Самый известный индекс Японии, Nikkei 225, потерял за год 12 процентов, индекс Topix, охватывающий существенно большее число акций и потому более репрезентативный, снизился на 18 процентов.   

Еще более серьезные потери понес рынок акций Китая. Shanghai Composite и CSI 300, два важнейших биржевых индекса главного до недавних пор локомотива мировой экономики, упали за год примерно на 25 процентов.

На биржах США настроение резко испортилось к концу года

Да и в США хорошо начавшийся биржевой год завершился падением основных индексов. Dow Jones, в котором объединены крупнейшие акционерные общества страны, и индекс широкого рынка S&P 500 снизились к вечеру 28 декабря примерно на 7 процентов. Nasdaq 100, объединяющий важнейшие технологические компании, потерял свыше 2 процентов.

Брокеры на Уолл-стрит радуются

До начала октября 2018 года брокеры на Уолл-стрит радовались, затем начался обвал

На фоне европейских и тем более азиатских обвалов потери в Америке на первый взгляд выглядят весьма умеренными. Однако следует учитывать, что еще в конце сентября-начале октября американские индексы находились на историческом пике. Но затем долго царившая эйфория по поводу экономической политики Дональда Трампа и особенно его налоговой реформы вдруг закончилась. С тех пор Nasdaq 100, к примеру, потерял свыше 17 процентов.

Иными словами, если в Германии DAX сдавал позиции на протяжении практически всего года, то в Америке широкомасштабная распродажа акций началась лишь около трех месяцев назад и с тех пор шла по нарастающей. Любители статистики обнаружили, что столь плохого декабря индекс Dow Jones не переживал с 1931 года, а ведь тогда был самый разгар Великой депрессии.  

Причины замедления роста глобального ВВП

Таким образом, 2018 год с более или менее крупным минусом завершили фондовые биржи сразу шести крупнейших экономик планеты: США, Китая, Японии, Германии, Великобритании и Франции. Это предвещает если не рецессию, то по меньшей мере заметное снижение темпов роста ВВП как в самих этих странах, так и в целом в мире. Международные инвесторы распродают акции, поскольку не ждут дальнейшего существенного роста прибыли акционерных обществ в условиях глобального торможения.

Дональд Трамп вводит пошлины на товары из Китая

Мировая торговля пострадала от введенных Дональдом Трампом пошлин на товары из Китая

А оно происходит из-за нарастающих экономических проблем, вызванных, в частности, следующими факторами: американо-китайская торговая война, рост процентных ставок в США и значительное укрепление доллара, особенно по отношению к валютам стран с развивающимися экономиками (например, Турция, Россия, Бразилия, Южная Африка), предстоящий выход Великобритании из ЕС и появление все новых протекционистских барьеров на планете.

Нефть дешевеет из-за ожиданий охлаждения экономики

На охлаждение мировой экономики настраиваются и сырьевые рынки. Во всяком случае, именно этим можно объяснить падение нефтяных котировок, продолжающееся несмотря на то, что страны ОПЕК в начале декабря вновь договорились с Россией и целым рядом других не входящих в этот картель стран-экспортеров нефти о сокращении добычи (сделка ОПЕК+). 

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По итогам всего 2018 года нефть марки Brent подешевела примерно на 20 процентов. А вот по сравнению с годовым пиком в начале октября этот европейский сорт (на который ориентируются и российские экспортеры нефти) потерял в цене уже порядка 40 процентов.

Бросается в глаза, что широкомасштабная распродажа нефтяных фьючерсов началась около трех месяцев назад практически одновременно с обвалом на фондовом рынке США: засомневавшись в перспективах роста американской и мировой экономики, международные инвесторы начали избавляться как от акций, так и от основного энергоносителя. 

А заодно и от металлов. В 2018 году подешевели, в том числе весьма заметно, к примеру, алюминий, медь, никель, свинец, цинк. В то же время золото с середины ноября быстро дорожало. Это является дополнительным подтверждением того, что международные инвесторы настраиваются на неспокойный и, возможно, даже кризисный 2019 год и поэтому прикупают традиционный защитный актив.  

Тем не менее золото так и не смогло к концу декабря выйти на уровень хотя бы начала января, так что по итогам 2018 года оно подешевело приблизительно на 2 процента. Конкретно для России это означает, что ее сильно выросшие в последние годы золотые резервы за минувшие 12 месяцев не только не прибавили в цене, но даже немного снизились.   

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    ...А таким исторический центр Франкфурта-на-Майне был в 1945 году, сразу после окончания войны. Здание биржи, от которого остались только стены и провалившаяся крыша, на этой фотографии разбомбленного центра города найти очень трудно. Осталась стоять только церковь, с колокольни которой был сделан предыдущий снимок.

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  • Главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи.

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    Это главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи. Он оснащен самой современной техникой.

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    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

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  • Брокер на бирже.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

    Когда курс акций идет вверх...

    Автор: Ефим Шуман


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9 февраля 1957 года брокеры впервые после Второй мировой войны вошли в торговый зал франкфуртской биржи. Репрезентативное здание восстанавливали несколько лет. (09.02.2017)  

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