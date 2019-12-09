ОАО "АвтоВАЗ"

Одна из главных целей возможного объединения - снижение производственных расходов. Однако французское правительство, которое входит в число акционеров концерна Renault, выступает против сокращения рабочих мест.
В Токио был арестован один из самых влиятельных топ-менеджеров автоиндустрии - президент Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Его обвиняют в нарушении финансового законодательства Японии. Как отразится этот скандал на "АвтоВАЗе", крупнейшим акционером которого является франко-японский альянс.
Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.