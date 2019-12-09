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ОАО "АвтоВАЗ"

27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

General Motors продает "АвтоВАЗу" долю в совместном предприятии в РФ 09.12.2019

Российско-американский автопроизводитель GM-AVTOVAZ становится стопроцентной аффилированной компанией "АвтоВАЗ". По данным российского автопроизводителя, никаких изменений для сотрудников не предвидится.
ITAR-TASS: TOLYATTI, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2013. Workers on the assembly line of the 'road version' of Lada Granta Sport car at OAO (JSC) AvtoVAZ plant in Togliatti in Samara Oblast (Region). (Photo ITAR-TASS/ Andrey Kholmov)

АвтоВАЗ приостановил производство на обеих площадках 03.07.2019

Из-за проблем срыва поставок комплектующих АвтоВАЗ приостановил производство. Ранее компания уже прибегала к этому шагу из-за тех же проблем.
02.05.2017, Sachsen, Dresden: Ein e Golf an der Ladestation der Gläsernen Manufaktur des VW Konzerns. Foto: Juergen Loesel/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей 04.06.2019

Согласно исследованию Ernst & Young, автоконцерны делают ставку на новую технологию. Капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания резко сокращаются.

Крупнейший автогигант мира может появиться в результате слияния Fiat Chrysler и Renault (30.05.2019) 30.05.2019

Одна из главных целей возможного объединения - снижение производственных расходов. Однако французское правительство, которое входит в число акционеров концерна Renault, выступает против сокращения рабочих мест.

Чем грозит российскому автопрому отставка президента Renault-Nissan-Mitsubishi (20.11.2018) 20.11.2018

В Токио был арестован один из самых влиятельных топ-менеджеров автоиндустрии - президент Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Его обвиняют в нарушении финансового законодательства Японии. Как отразится этот скандал на "АвтоВАЗе", крупнейшим акционером которого является франко-японский альянс.

Titel: Lada 4x4 Beschreibung: Der Lada 4x4 (auch Lada Niva, Lada 2121 bzw. WAS-2121) ist ein vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen. LADA Automobile GmbH importiert Lada 4x4 nach Deutschland.

Продажи Lada в Европе растут. Что это - успех или игра со статистикой? 02.08.2018

Спрос на автомобили Lada в ЕС вырос в первом полугодии 2018 года почти на 11 процентов. Марка отвоевала 0,035 процента всего европейского авторынка. За что европейцы полюбили Lada?
Foto: Priora.jpg Titel: Lada 2172 Priora Beschreibung: Lada 2172 Priora in Deutschland. Inhaber - Herr Jürgen Dannwolf (Gründer der www.lada-welt.de) Ort/Jahr: NN/2010

АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora 22.05.2018

В июле с конвейера снимут также Kalina и Granta, но эти марки продолжат производить в обновленном виде, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо дилерам.
AvtoVAZ CEO French businessman Nicolas Maure poses in front of a Lada Vesta car at a motor show in Moscow on August 24, 2016, a day before its opening for public. Moscow International Auto Show MIAS-2016 will take place from August 25 till September 4, 2016. / AFP / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Россия поставила на Кубу автомобили Lada Vesta 16.12.2017

Россия впервые за последние 12 лет отправила на Кубу партию из 320 автомобилей Lada Vesta. Российские машины будут использовать в сфере туризма и в качестве такси.

Твердая тройка для Lada Vesta от немецких экспертов ADAC (26.08.2017) 26.08.2017

Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
Bildunterschrift:The Tesla Model S electric car during the the second press preview day at the 2010 North American International Auto Show January 12, 2010 at Cobo Center in Detroit, Michigan. AFP PHOTO/Stan HONDA (Photo credit should read STAN HONDA/AFP/Getty Images)

Почему в России не спешат пересаживаться на электромобили 15.09.2016

На долю России приходится около 0,06% всех электромобилей в мире - 722 из 1,26 млн единиц. За семь месяцев этого года в стране было куплено лишь 38 таких авто. DW разбиралась в причинах.
ITAR-TASS: TOLYATTI, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2013. Workers on the assembly line of the 'road version' of Lada Granta Sport car at OAO (JSC) AvtoVAZ plant in Togliatti in Samara Oblast (Region). (Photo ITAR-TASS/ Andrey Kholmov)

Бывшие сотрудники "Автовазагрегата" устроили протест на трассе в Тольятти 29.08.2016

Бывшие сотрудники завода "Автовазагрегат" потребовали выплатить долги по зарплате прямо на автотрассе в Тольятти. Демонстрация состоялась, несмотря на запреты городских властей.
Thema: Gouverneur des Saratow-Gebiet hat gesagt, dass die Arbeiter ihr Gehalt, das sie seit mehreren Monaten nicht bekommen haben, Nie wieder bekommen werden. Das hat eine große Welle der Kritik in den Sozialen Medien ausgelöst. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Gehalt, Gouverneur, Medwedew, Jahr/Ort: Moskau, 24.08.2016

Комментарий: Американцы в Тольятти, или Кризис жанра 25.08.2016

Раньше власти РФ пытались гасить социальное недовольство деньгами. В эпоху безденежья остались лишь теории заговора, пишет в комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.
Thema: Gouverneur des Saratow-Gebiet hat gesagt, dass die Arbeiter ihr Gehalt, das sie seit mehreren Monaten nicht bekommen haben, Nie wieder bekommen werden. Das hat eine große Welle der Kritik in den Sozialen Medien ausgelöst. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Gehalt, Gouverneur, Medwedew, Jahr/Ort: Moskau, 24.08.2016

Самарский губернатор сказал "никогда" долгам по зарплате 24.08.2016

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин пообещал работнице дочернего предприятия АвтоВАЗа, что ей "никогда" не выплатят задолженность по зарплате. Ему не понравился тон вопроса женщины. Взгляд Сергея Елкина.
Diskussion im Rahmen des Forums International Moskow Automotive Forum, Moskau, August 2016 DW/E. Samedowa

Новая стратегия автоконцернов: из России на экспорт 24.08.2016

Автогиганты меняют приоритеты: привлекательность рынка заключается не в растущем спросе, а в дешевом производстве и возможности продажи изготовленных в РФ авто на внешних рынках.
VW-Autohaus in Moskau. Bild: DW/Ewlaliya Samedowa

Авторынок в РФ упал до десятилетнего минимума 12.05.2016

За первые четыре месяца 2016 года в России продано на 15 процентов автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Продажи российского АвтоВАЗа снизились на 11 процентов.
ITAR-TASS: TOLYATTI, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2013. The 'road version' of Lada Granta Sport car assembled at OAO (JSC) AvtoVAZ plant in Togliatti, Samara Oblast (Region). (Photo ITAR-TASS/ Andrey Kholmov)

"АвтоВАЗ" возглавит француз Николя Мор 15.03.2016

Преемником Бу Андерссона стал генеральный директор Renault в Румынии. Решение о его назначении вступит в силу 4 апреля, когда истекают полномочия шведского топ-менеджера.
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