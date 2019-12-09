ОАО "АвтоВАЗ"

Почему в России не спешат пересаживаться на электромобили

На долю России приходится около 0,06% всех электромобилей в мире - 722 из 1,26 млн единиц. За семь месяцев этого года в стране было куплено лишь 38 таких авто. DW разбиралась в причинах.