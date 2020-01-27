 Нэнси Пелоси возмущена решением Сената по импичменту Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2020

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Мир

Нэнси Пелоси возмущена решением Сената по импичменту Трампа

Президент США остается угрозой демократии после того как Сенат не поддержал его импичмент, считает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Cпикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Итоги голосования в Сенате США, участники которого не поддержали объявление импичмента президенту Дональду Трампу, вызвали жесткую критику спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Глава Белого дома "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны, говорится в ее заявлении, опубликованном в среду, 5 февраля.

Пелоси утверждает, что Трамп "стоит выше закона и способен манипулировать выборами". Глава государства "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдания не может быть без суда, а суда - без свидетелей, документов и доказательств", подчеркнула спикер нижней палаты Конгресса.

Контекст

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него, - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко. (08.11.2019)

Сенат оправдал Трампа

Несколькими часами ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии. Однако обвинение в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один из 53 республиканцев.

Обвинение в злоупотреблении властью связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Обвинение в препятствовании расследованию Конгресса связано с попытками президента Соединенных Штатов помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.

Трамп назвал сенатора-республиканца Ромни"агентом" демократов

Между тем Трамп обрушился с критикой на однопартийца Митта Ромни, который при голосовании согласился с первой статьей обвинения. Президент назвал сенатора от штата Юта "тайным агентом" Демократической партии. "Митт Ромни держит нас за дураков", - говорится в видеоролике, опубликованном в микроблоге Трампа в Twitter.

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    Автор: Александра Елкина


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