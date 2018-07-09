Нурсултан Назарбаев: отставка с "подушкой безопасности"

Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил с себя президентские полномочия. Согласно конституции, руководство государством вплоть до президентских выборов переходит к главе сената Казахстана - Касым-Жомарту Токаеву. При этом, согласно принятому в 2018 году закону, Назарбаев останется на посту главы Совета безопасности (Совбез) республики. Полномочия этого органа были, в свою очередь, в прошлом году значительно расширены.

Навруз без Назарбаева - транзит власти состоялся

Решение Нурсултана Назарбаева не стало большой неожиданностью для наблюдателей в самом Казахстане. Так, главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер напоминает: еще в конце февраля инсайдеры утверждали, что в самое ближайшее время, скорее всего, между сессией обеих палат парламента 28 февраля и Наврузом, когда население уйдет на длинные выходные, Назарбаев сложит с себя полномочия президента, но сохранит за собой руководство Совбезом, чтобы иметь контроль над всеми силовыми структурами, включая Генеральную прокуратуру, МВД, КНБ. "При этом безопасность трактуется широко, информационная безопасность и даже продовольственная безопасность республики тоже могут быть включены в сферу компетенции главы Совбеза. Это интересная ситуация, когда президент создал себе параллельный пост, как дополнительные педали для инструктора автошколы в автомобиле", - подчеркивает журналист.

Касым-Жомарт Токаев

По словам Краснера, сказанным в интервью DW, эксперты исходили из того, что для так называемого транзита власти сам Нурсултан Назарбаев, окончательно укрепившийся в решении его осуществить после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, о таком транзите не позаботившемся, рассматривает два варианта. Это либо проведение в спикеры сената дочери президента, сенатора Дариги Назарбаевой, и уже тогда объявление им об уходе с главного поста страны - в этом случае дочь становилась временным главой государства. Либо это переход формального руководства республикой к действующему спикеру парламента Касым-Жомарту Токаеву с последующими президентскими выборами, где в качестве фаворитки примет участие Дарига Назарбаева, полагает главный редактор "Новой газеты - Казахстан". Транзит долго и умело готовился, и только теперь стало очевидно, что выбор пал на второй вариант.

Уход Назарбаева с "подушкой безопасности"

Себастиан Шик

"Уход с поста Нурсултана Назарбаева не стал полной неожиданностью", - подтверждает специалист по Центральной Азии берлинского Фонда науки и политики (SWP) Себастиан Шик (Sebastian Schiek). - "Во-первых, слухи об этом ходили давно. Во-вторых, был принят ряд законодательных актов, которые указывали на то, что он в этом или следующем году может уйти. Это изменения в конституции, которые несколько ограничили полномочия президента, а также очень важный закон, принятый в прошлом году и гласящий, что президент и после своего ухода останется председателем Совбеза. Что и происходит - Назарбаев сохраняет под своим контролем структуры безопасности. Таким образом он обезопасил себя от полной потери власти после ухода", - продолжает эксперт.

"Это исторический момент. Назарбаев руководил республикой весь период ее независимости, и с ним в мире связывали стабильность и контролируемость ситуации в стране, хоть и за счет ограничения демократических свобод. Он обладал большим умением и авторитетом во внешней политике, благодаря чему Казахстан выстроил действительно хорошие отношения по самым разным векторам, начиная от России, Китая, Турции - и до Германии и США", - отмечает другой немецкий эксперт по Центральной Азии, Гюнтер Кнабе (Günter Knabe).

Гюнтер Кнабе

Почему ушел Назарбаев, и чего ждать от Токаева?

По поводу причин, побудивших Назарбаева уйти, Гюнтер Кнабе высказывает предположение, что, возможно, президент начал ощущать нехватку сил для продолжения руководства так, как он к тому привык. "И сказал себе, что если он сейчас уйдет, но сохранит за собой часть властных полномочий через руководство Совбезом и партией "Нур Отан", то по крайней мере сможет обеспечить продолжение преемственности собственной политики в ближайшее время. И те руководители, которые придут ему на смену, не будут руководить просто как им вздумается. Что касается Токаева, то Назарбаев знает, что при нем такого не произойдет", - рассуждает собеседник DW.

"В будущем году Назарбаеву исполнится восемьдесят. С возрастом руководить страной ему все труднее. Кроме того, мы не знаем, какие игры вокруг власти велись в политической элите. Очень возможно, что некий круг принял решение, что ему пора уходить… Но, в первую очередь, возможная причина в том, что негативное влияние кризиса 2014 года усиливается, экономика не растет так, как в 2000-е годы. А недовольство населения возросло. Были протесты. И я допускаю, что он переживает определенную фрустрацию и, уходя, испытывает определенное облегчение", - считает Себастиан Шик.

По его оценке, "ясно, что Токаев - это переходная фигура, и он не останется президентом" после выборов. "Он уважаемый в стране политик, но он не имеет той вовлеченности в круги, которые обеспечат ему власть. Кто именно придет к власти, пока не ясно, есть разные претенденты, смотрящие в эту сторону. Возможно, между ними уже есть какие-либо договоренности. Может быть, произойдет некая децентрализация власти, при Назарбаеве сконцентрированной на его личности", - предполагает Шик. При этом, продолжает эксперт SWP, пока не ясно, будет ли Назарбаев использовать свою позицию главы Совбеза для оказания влияния на политику или лишь для обеспечения защиты собственных интересов.

Вопрос, которым задаются сейчас в Казахстане, состоит также в том, сможет ли и станет ли Нурсултан Назарбаев использовать этот ресурс для поддержки того или иного кандидата на пост главы государства в ходе предстоящих выборов.

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