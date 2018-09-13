 Нужен ли России памятник военным морякам на Менорке? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 13.09.2018

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Европа

Нужен ли России памятник военным морякам на Менорке?

Восстановление памятника российским военным морякам, покоящимся в Испании, оказалось под угрозой из-за отсутствия финансирования. Почему РФ не торопится поддержать свой же проект?

Старинная гравюра с изображением обелиска в память российских моряков на острове Менорка

Старинная гравюра с изображением обелиска в память российских моряков на острове Менорка

Девятиметровый обелиск, о восстановлении которого идет речь, был воздвигнут в начале ХIX столетия на испанском острове Менорка (Балеарский архипелаг) в память о русских моряках, скончавшихся здесь от ран и болезней в годы русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Сколько их было похоронено на Менорке, неизвестно. Удалось установить лишь около 170 имен.

Тогда на острове размещалась первая в российской истории зарубежная военно-морская база - со своим арсеналом, складами продовольствия, судоверфью и госпиталем. Здесь же хоронили моряков эскадры, отправленной из Балтийского в Средиземное море для борьбы с турками, - героев Чесмы и других знаменитых сражений.

Несколько лет назад власти Испании пошли навстречу российской стороне и по просьбе посольства РФ в Мадриде после бюрократических процедур разрешили восстановить обелиск. Однако теперь осуществить проект не представляется возможным - в России говорят, что на него денег нет.

Кто поддержал инициативу восстановления обелиска

Восстановить памятник военным морякам предложил четыре года назад протоиерей Андрей Кордочкин, настоятель православного прихода в Мадриде. Он же возглавляет российский религиозно-культурный центр в Мадриде. В беседе с DW протоиерей рассказал, что, как ему представлялось, идея восстановить обелиск, исчезнувший в ХХ веке (когда он оказался бесхозным - в СССР о нем просто забыли), была горячо поддержана в России.

Андрей Кордочкин

Протоиерей Андрей Кордочкин

В первую очередь, по словам священника, ее поддержал МИД РФ в лице своего мадридского посольства. Новость быстро просочилась в СМИ. "Вести.Ru", к примеру, приводят слова посла Юрия Корчагина об инициативе восстановления памятника: "Мы обратились за институциональной поддержкой в России и получили ее. Я рассказал об этом патриотическом проекте членам правительства, его поддержали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководство Россотрудничества".

В министерство культуры Испании, в администрацию Менорки, а также в испанское Минобороны (участок под памятник находится в его ведении) ушли письма от имени российского посольства. Испанцы быстро выдали все разрешения. "Именно русские в XVIII веке в одиночку боролись с Османской империей, представлявшей опасность для всей Европы. Такое не забывается", - пояснил DW отношение испанцев к идее памятника профессор-историк мадридского университета Хайме Кабрера.

Почему у проекта нет финансирования

Два года назад, когда все документы от испанцев были получены, стал вопрос о финансировании проекта. На его реализацию необходимы 650 тысяч евро. В российские министерства и ведомства, предприятия и компании, государственные и частные, были направлены десятки писем с просьбой помочь.

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Увы, по словам Андрея Кордочкина, "когда речь зашла о деньгах, мы столкнулись с абсолютным безразличием - отказом финансировать проект". Потенциальные спонсоры - называть их священник отказался по соображениям этики, упомянув лишь два отказа из министерства культуры, - или ссылались на отсутствие фондов, или вообще оставляли прошения без ответа. Не принесли результатов и обращения к состоятельным россиянам, живущим в Испании.

Между тем, как считает священник, оказать финансовую помощь могла бы любая российская структура: "Но возникает ощущение, что эти структуры реагируют на ту или иную инициативу - проявляют благотворительность - лишь, когда получают указание свыше или видят для себя в инициативе материальную выгоду. Похоже, что в данном случае они выгоды для себя не усматривают, а указаний, несмотря на первоначальные договоренности, судя по всему, им пока не поступают".

"Наше бездействие вызывает у испанцев недоумение. Они напоминают нам, пока в тактичной форме, что пора начинать строительство", - говорит протоиерей Кордочкин. Его беспокоит то, что в силу испанского законодательства разрешение на реализацию проекта "дано на достаточно короткий срок". И вскоре может быть отозвано.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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