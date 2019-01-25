Нужен ли Германии уголь (фотогалерея)

К концу 2038 года немцы планируют окончательно отказаться от использования бурого и каменного угля. Какую роль он играет сейчас и есть ли альтернатива? Об этом - в фотогалерее DW.
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