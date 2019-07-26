"НТВ-Мир Балтия" оштрафован в Великобритании на 20 тысяч фунтов

Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom наложил штраф в размере 20 000 фунтов стерлингов на компанию Baltic Media Alliance Limited за несоблюдение правил вещания телеканалом "НТВ-Мир Балтия". Зарегистрированной в Великобританию компании принадлежит лицензия на вещание этого телеканала в Европе. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Ofcom в понедельник, 17 февраля, вещатель также должен обнародовать выводы регулятора в прямом эфире.

Ofcom обнаружил нарушение принципа беспристрастности и ряда других правил кодекса вещания в новостной программе "Сегодня", вышедшей в эфир 2 апреля 2018 года, в которую вошел сюжет об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена, и его дочь были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. Британские следственные органы пришли к выводу, что при этом было применено сильнодействующее нервно-паралитическое вещество военного назначения "Новичок", а нападение совершено двумя сотрудниками ГРУ России. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства, Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

