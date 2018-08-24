Ночь летучих мышей в Германии (фото)

В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогут ближе познакомиться с этими своими соседями.
Ночь летучих мышей была впервые организована более двадцати лет назад. Сейчас она проводится по всему миру. В 2018 году в акции принимает участие 35 стран. В Германии за организацию отвечает экологическое объединение NABU. Главное мероприятие пройдет в районе бывших базальтовых каменоломен около города Майен в земле Рейнланд-Пфальц (Mayener Grubenfeld) - самом крупном месте зимовки летучих мышей в Европе. В свою очередь, эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге. На ней можно сосчитать более четырех десятков летучих мышей, а то и все полсотни.
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В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану.
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