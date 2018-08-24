 Ночь летучих мышей в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 24.08.2018

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Кадр за кадром

Ночь летучих мышей в Германии (фото)

В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогут ближе познакомиться с этими своими соседями.

Франкфурт-на-Одере

Ночь летучих мышей была впервые организована более двадцати лет назад. Сейчас она проводится по всему миру. В 2018 году в акции принимает участие 35 стран. В Германии за организацию отвечает экологическое объединение NABU. Главное мероприятие пройдет в районе бывших базальтовых каменоломен около города Майен в земле Рейнланд-Пфальц (Mayener Grubenfeld) - самом крупном месте зимовки летучих мышей в Европе. В свою очередь, эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге. На ней можно сосчитать более четырех десятков летучих мышей, а то и все полсотни.

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Несколько полезных советов

  • Выключайте кран

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    Выключайте кран

    На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

  • Принимайте душ

    За что природа поблагодарит вас

    Принимайте душ

    Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

  • Устройте сквозняк

    За что природа поблагодарит вас

    Устройте сквозняк

    Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

  • Откажитесь от батареек

    За что природа поблагодарит вас

    Откажитесь от батареек

    Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

  • Выключайте электроприборы

    За что природа поблагодарит вас

    Выключайте электроприборы

    Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

  • Закрывайте посуду крышками

    За что природа поблагодарит вас

    Закрывайте посуду крышками

    Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

  • Кипятите воду в чайниках

    За что природа поблагодарит вас

    Кипятите воду в чайниках

    Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

  • Сушите волосы без фена

    За что природа поблагодарит вас

    Сушите волосы без фена

    Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

  • Обойдитесь без кофе с собой

    За что природа поблагодарит вас

    Обойдитесь без "кофе с собой"

    Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

  • Пластиковые пакеты вредят экологии

    За что природа поблагодарит вас

    Пластиковые пакеты вредят экологии

    Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды!

    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


Животные 2018 года

  • Птица года - скворец

    Животные 2018 года

    Скворец

    Обыкновенный скворец привлек внимание Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельного союза охраны птиц Баварии (LBV). В Германии сейчас обитает от 3 до 4,5 миллиона скворцов. "Птица года" занесена в Красную книгу Германии.

  • Рыба 2018 года - трёхиглая колюшка

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    Свое название трехиглая колюшка получила из-за трех шипов, расположенных перед спинным плавником. Этот вид обладает характерными внешними признаками: рыба покрыта не чешуей, а костными пластинками.

  • Животное года - лесной кот

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    В Германии обитает около шести тысяч среднеевропейских лесных кошек. Мягкие и пушистые на вид, эти кошки обладают своенравным характером. Они довольно пугливы, из-за чего часто попадают ночью под колеса автомобилей.

  • Земноводное года - травяная лягушка

    Животные 2018 года

    Травяная лягушка

    Редким видом травяную лягушку точно не назовешь, ведь встретить ее можно повсюду в Европе. Она прекрасно себя чувствует как в проточной воде, так и в стоячей. И, тем не менее, сразу в трех федеральных землях Германии решили, что этот вид лягушки находится под угрозой исчезновения.

  • Животное 2018 года – вюртембергская лошадь

    Животные 2018 года

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    Эта знаменитая порода вюртембергской лошади - Altwürttemberger Pferd - известна как трудолюбивая и покладистая. Выращенная в конце XVI века для нужд сельского хозяйства, сегодня она оказалась под угрозой исчезновения. На 24 конных заводах в Германии осталось всего 45 кобыл и 10 жеребцов. А ведь этот вид лошадей популярен и в конном спорте.

  • Перепончатокрылая пчела

    Животные 2018 года

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    Этот род пчел (лат. - Halictus scabiosae) раньше обитал в странах Средиземноморья. Сегодня его представителей можно встретить и в Германии. Галиктиды, как называется само семейство этих перепончатокрылых насекомых, насчитывает около 75 родов.

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    Животные 2018 года

    Черный кивсяк

    Его длина достигает от двух до пяти сантиметров. Он особенно активен ночью, а днем предпочитает отдыхать в тепле. По данным немецкого Объединения спелеологии и карстоведения, черный кивсяк - самый быстрый из отряда двупарноногих многоножек: его скорость может достигать 24 миллиметров в секунду или 86 метров в час.

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    Животные 2018 года

    Скорпионница обыкновенная

    Самое опасное у этого хрупкого создания - его название. То, что напоминает ядовитую иглу скорпиона, на самом деле - орган размножения. Сегодня этому виду ничего не угрожает, но Немецкая экологическая организация Nabu назвала скорпионницу обыкновенную "насекомым года", чтобы привлечь внимание к этому удивительному насекомому.

  • Многоцветница

    Животные 2018 года

    Многоцветница

    Многоцветница - бабочка с яркой окраской. В скором времени она может исчезнуть с лугов и полей рейнско-вестфальского региона, предупреждают эксперты-лепидоптерологи. Именно здесь природный ландшафт подвергся радикальным изменениям. В остальных регионах Германии многоцветница также в списке исчезающих видов.

  • Нехаленния красивая

    Животные 2018 года

    Нехаленния красивая

    Миниатюрная стрекоза со звучным названием нехаленния красивая попала под пристальное внимание защитников природы. Она представляет редкий и малоизученный вид стрекоз в Европе, родиной которого является американский континент.

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Ссылки в интернете

Экологическое объединение NABU

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