 Ночь во льду (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.03.2019

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Культура и стиль жизни

Ночь во льду (видео)

Можно ли спать на морозе? Репортер DW переночевал в ледяном отеле.

Смотреть видео 04:29

Ночь в ледяном отеле (видео)

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    В старинной башне наедине с любимым

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    Что может быть лучше – зимой оказаться на тропических островах! Парк развлечений Tropical Islands ("Тропические острова"), что в 60 километрах от Берлина, предлагает такую возможность. Этот крупнейший самонесущий зал мира раньше служил ангаром для дирижаблей. Теперь он приютил самый большой в мире искусственный крытый тропический лес с пляжами, барами, ресторанами, кемпингами и гостиницами.

    Автор: Наталия Королева


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Контекст

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