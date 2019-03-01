Ночь во льду (видео)

10 самых нестандартных отелей в Германии

В старинной башне наедине с любимым

Когда-то эта постройка, возведенная сто лет назад и возвышающаяся на берегу озера Шармютцельзее в бранденбургском городке Бад-Заров под Берлином, служила водонапорной башней. Теперь здесь располагается один из самых своеобразных отелей Германии. Он рассчитан всего лишь на двоих гостей. Во время отпуска башня со всеми удобствами, камином, джакузи и роскошной террасой будет принадлежать только вам.